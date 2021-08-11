Çocuğunuzu 3 yaşına kadar ekrandan uzak tutun

Çocuklar ebeveynlerinin kendileri ile yeterince zaman geçirmediklerinin farkındalar. Bazen çocuklar, ‘annem ev işi yapıyor, babam da internetin başında’ diye bu durumu tanımlıyor. Ebeveynin internetin başında olması çocuklara rol model olma açısından olumsuz örnek teşkil ediyor. Aynı zamanda çocukları ile gereken zamanı geçirmelerini engelliyor. Oysa küçük çocukların kimliklerini, ailenin değerlerini kazanması ve doğruyuyanlışı ayırt edebilmesi için aileleriyle zaman geçirmesi şart.

ÖNCE KITAPLARLA TANIŞSIN

Küçük çocuklar giderek daha fazla ekran kullanıyor ve ilk kullanım yaşı düşüyor. Birçok okul öncesi çocuk, kitaplarla tanışmadan önce ekran kullanımına maruz kalıyor. 3 yaşına kadar çocuğun gelişimini (dil, sosyal etkileşim, hareketlilik, sinirlilik, yeme, uyku sorunları), öğrenme becerilerini olumsuz etkilediği için çocukların televizyonu ve interneti kullanmalarını önermiyoruz. Yine bu dönemde internet kullanımı şiddet içeren davranışlara ve öfke sorunlarına neden olabiliyor. 3 yaşından sonra ise çocuğa uygun programlar ve kısa zamanlı internet kullanımını öneriyoruz. İnternet kullanımına sınır konulması ve içeriğinin ebeveynler tarafından denetlenmesi önemli. Bu dönemde çocuğa korkunç ya da uygunsuz programlar seyredilirse etkisinde kalabilir. 12 YAŞINDAN SONRA ESNEK OLUN 12 yaşından sonra çocuğun dünyayı algılama, dünya ile ilgili değerleri kavrama, erişkine benzeyen düşünce tarzı gelişmiş olur. Çocuklar kendi ile ilgili kararı vermek isterler. Çok uygunsuz olmadıktan sonra bu dönemde esneklik öneriyoruz. Gencin internet kullanma üzerindeki kontrolü kaybettiği ya da süre açısından sorun yaşadığı fark ettiğinizde sınır koyun. Uygunsuz videolar, riskli arkadaşlıklar ve siber zorbalık açısından dikkatli olun.

BECERİ KAZANMAYI ENGELLİYOR

Yaygın internet kullanan çocukların sosyal gelişimleri aksayabilir. Fazla internet kullanımı çocukların daha kaygılı ve düşük özgüvenli olmalarına, akademik başarılarının düşük olmasına, okula devam güçlükleri yaşamalarına neden olabilir. İnternet kullanımı aynı zamanda öfke kontrolü, etkili iletişim ve sorun çözme becerilerini olumsuz etkileyerek şiddet eğiliminde rol oynar.