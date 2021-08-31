Çocuğunuzu olimpiyatlara hazırlamak güzel olmaz mı?
Tokyo 2020 olimpiyatlarında 13 madalya ile rekor kırdık! En son Londra 1948 olimpiyatlarında 12 madalya kazanmıştık. Diyebilirsiniz ki “ödül almanın önemi yok, olimpiyatların amacı spor yoluyla insan yetiştirmek ve dünya barışına katkıda bulunmak”. Evet, doğru, ama ülkemizde daha çok yetenek gelişse güzel olmaz mı? // Yazar: Özlem Dilber
31 Ağustos 2021, Salı 10:48 Son Güncelleme:
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Burada bize de düşen görevler var. İşte hap gibi öneriler: k Aile ve arkadaş desteği, spor becerilerinin gelişiminde önemlidir. Çocuk kendini keşfederken genelde aileden bir rol modeli oluyor. Böylece aileyle ortak zevkleri de oluyor. k Onu yaşına, boyutuna ve becerisine uygun bir spor çalışmasına katın. Birkaç spor denemesi için teşvik edin. Bu hem beceriyi hem de koordinasyonu arttırır. k Başarı baskısı ile keyfi öldürmeyin. Yabancılar buna “akıllı antrenman” diyor, yani antrenmanları hem kaliteli hem zorlu olsun hem de lütfen bırakın eğlensinler. k Amaç hep dünkü halinden daha iyi olmak olsun. Diğerlerinden iyi olması için onu zorlamayın. k Profesyonelleşmeye karar verirse tarzını netleştirmesi için onu teşvik edin. İster 10.000 saat kuralı deyin, ister azimle çalışmak deyin, çok çalışması gerekecek. Onun yanında olun.