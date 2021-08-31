Çocuğunuzu olimpiyatlara hazırlamak güzel olmaz mı?

Burada bize de düşen görevler var. İşte hap gibi öneriler: k Aile ve arkadaş desteği, spor becerilerinin gelişiminde önemlidir. Çocuk kendini keşfederken genelde aileden bir rol modeli oluyor. Böylece aileyle ortak zevkleri de oluyor. k Onu yaşına, boyutuna ve becerisine uygun bir spor çalışmasına katın. Birkaç spor denemesi için teşvik edin. Bu hem beceriyi hem de koordinasyonu arttırır. k Başarı baskısı ile keyfi öldürmeyin. Yabancılar buna “akıllı antrenman” diyor, yani antrenmanları hem kaliteli hem zorlu olsun hem de lütfen bırakın eğlensinler. k Amaç hep dünkü halinden daha iyi olmak olsun. Diğerlerinden iyi olması için onu zorlamayın. k Profesyonelleşmeye karar verirse tarzını netleştirmesi için onu teşvik edin. İster 10.000 saat kuralı deyin, ister azimle çalışmak deyin, çok çalışması gerekecek. Onun yanında olun.