Çocuğunuzu spora teşvik edin

HER SKOLYOZ MUTLAKA TEDAVİ EDİLMELİ Mİ?

Skolyoz hastalığı tedavi planlamasında 3 yoldan biri seçilir: Gözlem, korseegzersiz tedavisi ve cerrahi tedavi. Gözlemden kasıt, hastanın belirli aralıklarla kontrole çağrılması ve yapılan muayene veya çekilen filmler ile eğriliğin ilerleyip ilerlemediğinin tespitidir. Büyümekte olan çocuklar için önerilen tedavi 0-20 derece arası eğriliklerde gözlem, 20-40 derece arasında korse tedavisi ve 40 derece üzerindeki eğriliklerde cerrahi tedavidir. Ancak bu şablon her zaman her hastaya uygun olmayabilir ve hastanın bazı özelliklerine göre doktoru şablon dışına çıkabilir. Eğriliklerin cerrahi müdahale gerektirdiği durumlarda büyüme potansiyeli, eğrilik derecesi ve esnekliği göz önünde bulundurularak uzayan çubuklar, manyetik kontrollü büyüyen çubuklar, füzyon veya füzyonsuz cerrahi arasından uygun olan tedavi yöntemine başvurulur.

KORSE TEDAVİSİ NASIL ETKI EDİYOR?

Korse, aktif omurga iskeletinin büyümesi esnasında eğriliğin artmasını engellemek için karşı destek olarak görev yapar. Ana hedef eğriliğin derecesini azaltmak değil, ilerlemesini yavaşlatmak, durdurmaktır. Korse tedavisinden beklenen, eğriliğin ilerlemesinin engellenmesi ve cerrahi tedaviye gereksinimin ortadan kaldırılmasıdır. Korse tedavisinin 40 derece üzeri eğriliklerde başarı oranı düşüktür. Bazı istisnai durumlarda, örneğin ciddi büyüme potansiyeli olan daha küçük çocuklarda ameliyatı geciktirmek için 60 dereceye kadar olan eğriliklerde korse uygulanabilir. Bu küçük çocuklarda ameliyatı mümkün olduğunca geciktirmek ve omurgayı kontrollü olarak mümkün olduğunca büyütmek önemli. Korse ile başarılı sonuç alabilmek için temel prensipler, uygun hasta, uygun zaman, uygun korse, uygun kullanım ve düzenli takiptir. Korse hastaya uygun olarak yapılmalı.

SKOLYOZLU ÇOCUKLAR SPOR YAPABİLİR Mİ?

Herhangi bir spor ile hobi düzeyinde veya profesyonel olarak ilgilenmenin skolyoz sıklığını artırdığına dair bir veri yok. Benzer şekilde, sportif aktiviteler ile uğraşarak kas gücünü artırmanın skolyozun oluşumunu veya ilerlemesini engellediğine ya da skolyozu iyileştirdiğine dair yeterli kanıt da bulunmuyor. Fakat duruş kaslarının güçlenmesi, genel olarak, omurga sağlığı için iyidir. Yine skolyoza özgü fizik tedavi egzersizlerinin, özellikle korse ile birlikte uygulanmasının etkin olabileceğine dair bilimsel veriler mevcut. Dolayısıyla çocuklarımızı spora vakit ayırmaları konusunda ikna ve motive etmemiz önemli. Spor, çocuğunuzun fizik kondisyonunu, omurgayı dik tutan kasların kuvvetini ve dayanıklılığını artırarak duruş bozukluğuna bağlı kamburluğun önüne geçer.

AMELIYATLAR SORUNUN TÜMÜYLE ORTADAN KALKMASINI SAĞLIYOR MU?

Skolyoz tedavisinde her zaman öncelik konservatif yöntemlerle eğriliğin ilerlemesinin engellenmesidir. Eğer bu sağlanamaz ve eğrilik ileriki yaşlarda yaşam kalitesini etkileyecek duruma gelecek ise cerrahi tedavi seçilir. Günümüzde çok başarılı sonuçlar alınıyor ve ameliyata bağlı sorun oranları da zamanında ameliyat edilen hastalarda çok düşük.

AMELIYATIN YAŞI VAR MI?

Skolyozun kontrolünün sağlanamadığı ve cerrahi gerektiği durumda her yaşta uygun bir cerrahi yöntem var. Çocuk büyüsün de öyle ameliyat olsun düşüncesi ile skolyozun ilerlemesine izin verilmez.



