Çocuğunuzun beslenmesinde etiket okuma alışkanlığı kazanın

HANGİ BESİNLER YASAK?

Gluten proteini; buğday, çavdar, arpa ve daha az miktarda yulafta bulunur. Çölyak hastaları, bu tahıllardan yapılan ekmek, pide, gözleme, lavaş, bisküvi, kraker, makarna, bulgur, irmik, erişte, kuskus, pizza, pasta, kek, börek, poğaça, simit, paketli et suyu, kahvaltılık gevrekleri ve ekmek mayası içeren ürünleri tüketmemesi gerekir. Tedaviye başlarken ailenin, bu konuda uzman bir diyetisyen tarafından glutensiz alışveriş, gıda hazırlama ve glutensiz besin kaynakları konusunda bilgilendirilip eğitilmesi çok önemlidir.

GİZLİ GLUTEN KAYNAKLARINA DİKKAT!

Gluten kıvam artırıcı olarak hemen her paketli ürünün içinde az çok bulunur. Gizli gluten kaynakları diyete uyumsuzluğun önemli nedenidir. Bu gıdalar şunlar: Ketçap, Salata sosları, Hazır yemekler, Cipsler, Patates kızartması, Salam, sosis, sucuk Çikolata, Dondurmalar, dondurma külahı, Köfte harcı, Meyveli yoğurtlar, İşlenmiş, tuzlanmış kuru yemişler.

HASTALIK AYNI FORMDA MI SEYREDER?

Çölyak hastalarının yaklaşık yüzde 10’u glutensiz diyete sıkı şekilde uyduğu halde yakınmaları düzelmeyebilir. Bu durumda hastanın gıda intoleransı, besin alerjileri, bağırsakta bakteri çoğalması (SIBO) veya irritabl bağırsak sendromu açısından tetkik edilmesi gerekir. Çölyak hastalarının çok az bir kısmında, glutensiz diyete sıkı şekilde uyduğu halde bağırsak yakınmalarının düzelmediği dirençli çölyak hastalığı görülebilir. Bu tablo nadirdir ancak bazen hastaneye yatırılarak ilaçlarla tedavi edilmesi gerekebilir.

Un kaynağı olarak BUNLAR SERBEST

Çölyak hastaları un kaynağı olarak, mısır, karabuğday, pirinç, darı, kurubaklagiller ve patates tüketebilirler.

Çölyak krizine karşı uyanık olun

Çölyak krizi, glutensiz diyet tedavisindeki hastanın bilerek ya da bilmeden diyette yaptığı kaçaklara bağlı olarak, aniden başlayan ölümcül tabloya yol açabilecek bir durumdur. Şiddetli su gibi ishal, ciddi sıvı - elektrolit kaybı ve dolaşım bozukluğu hastada kas güçsüzlüğüne, kasılmalara ve kalpte ritim bozukluklarına neden olabilir. Henüz çölyak tanısı almamış, genellikle 2 yaşından küçük süt çocuklarının çölyak krizi ile acile gelerek çölyak tanısı aldığı biliniyor.