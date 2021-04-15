Çocuğunuzun dikkat ve konsantrasyonunu güçlendirecek oyun

MALZEMELER

Kalem, yapıştırıcı, birkaç kâğıt ve kapak / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Bir kâğıt üzerine kapakları, dağınık veya sıralı bir şekilde yapıştırın. Fazla sayıda kapağınız yoksa çocuğunuzun etrafında küçük daireler oluşturabileceği boyutlarda olan başka nesneler de kullanabilirsiniz. Örneğin, tekli legolar, düğme, boncuk gibi şeyleri de kullanabilirsiniz. Daha sonrasında çocuğunuzdan kâğıda yapıştırdığınız nesneler etrafında olacak şekilde dairesel çizgilerle elini kaldırmadan ilerlemesini isteyiniz.