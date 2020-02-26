Çocuğunuzun eğitimini güvence altına alın

Çocukların eğitim sürecini garanti altına almayı sağlayan “eğitim sigortası” ebeveynin vefatı ya da sakatlığı gibi bir durumda çocuğun eğitimini sürdürebilmesine destek oluyor. Çocukların eğitimin devamlılığını sağlayabilmek için para biriktirmek, yatırım yapmak pek çok ailenin gündemini oluşturuyor. Bunların haricinde beklenmeyen durumlar için eğitim sürecindeki çocuğa destek olacak “eğitim sigortası” gibi imkânlardan da yararlanılabilir. Oldukça ucuz olan bu sigorta ürünü, aynı zamanda vergi indirimi sayesinde daha da cazip hâle geliyor.

Eğitim sigortası oldukça ucuz

John Reich,” Mutluluk, kişinin hayatındaki pozitif olayları görebilmesi, bu olaylar üzerinde kontrolü olduğunun farkında olmasıdır” demiştir. Konuya bu açıdan bakıldığında ebeveynlerin kendi kontrollerinde olmayan durumlara karşı da çocuklarını garanti altına almak istemesi eğitim sigortasına ilgiyi artırıyor.

Eğitim sigortası yaptırmak isteyen ebeveynler için konuyu örneklemekte fayda var. Meselâ; bir çocuğun 4 yıllık eğitim harcamasının 200 bin lira olduğu varsayılırsa, eğitim sigortasının yaklaşık olarak fiyatı 1000 TL civarında oluyor. Eğer eğitim sürecinde olan çocuğun velisi vefat ederse bu durumunda çocuğun eğitim ücreti sigorta şirketi tarafından okula ödeniyor. Bir ebeveynin kaybı ile çocuğun eğitiminin aksamaması için sunulan eğitim sigortası çocuğa sağladığı desteğin yanı sıra, vergi avantajıyla da dikkat çekiyor.

Öte yandan sigorta şirketleri, eğitim sigortası yaptırılan çocuğa eğitim danışmanlığı, koçluk, sağlık danışmanlığı, etüt imkânı gibi farklı konularda da destek sağlayabiliyor.

Vergiden düşülebiliyor

Velinin eğitim sigortası için ödediği primler, vergi dilimi oranında gelir vergisi matrahından düşürebiliyor. Böylelikle, vergi indirimi sayesinde sigortaya ödenen prim tutarı düşmüş oluyor. Vergi indirim tutarı ise aylık, brüt ücretin yüzde 15’ini ve brüt asgari ücretin toplamını aşamıyor olsa da primler son derece cazip hâle geliyor.

Eğitim sigortası yaptırmış ebeveynler, beklenmedik bir vefat ya da sakatlık gibi durumları teminat altına alarak, çocuğunun eğitimine devam edebilmesini sağlayabiliyor.



