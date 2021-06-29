Çocuğunuzun hayali bir arkadaşı varsa...

Çocuğun oyununa hayali arkadaşını dâhil etmiş olması mümkündür. Kimi zaman bu arkadaşların ismi değişir, kimi zaman da bu arkadaş gider yerine başka bir arkadaş gelir. Aslına bakılırsa hayali arkadaş bir oyun sembolü olarak adlandırılabilir. Hatta çocuğun zihninde hayali arkadaş üretebiliyor olması, yüksek bilişsel beceri ve yaratıcılık gerektirdiği için çocuğun bu konuda olumlu yönde gelişim gösterdiğine işaret eder. “Çocuğun hayali arkadaşının olması korkutucudur, yalnız olduğu için hayali arkadaş üretiyor.” gibi inançlar doğru değildir, aksine hayali arkadaşları üretmek yaratıcılık ve sosyal beceri gerektirir. Araştırmalara göre kardeşi olmayan çocukların hayali arkadaş üretme oranı daha yüksektir. Çocuğun hayali arkadaşla kurduğu ilişki ve diyalog, ebeveynlerin çocuklarıyla kurduğu ilişkinin bir yansımasıdır. “Hayali arkadaş” kavramını bütünüyle incelediğimizde çocuğun yaşı oldukça önemli bir noktadır. Okul öncesi dönemde bu durum yaşın bir getirisi olarak düşünülürken ilerleyen yaşlarda çocukta bu durumu gözlemlemek çocuğun bir yardıma ihtiyaç duyduğu anlamına gelebilir. 7 yaş bu sınırı çizebilmek için önemli bir yaştır.