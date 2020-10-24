Çocuğunuzun menenjit geçirdiğini gösteren işaretler

Aniden gelen ateş

Menenjit semptomlarından biri ani başlayan ateştir. Ateş çok hızlı bir şekilde yükseliyor ve düşürmek zaman alıyorsa, çocuk titremeye başlıyor ve soğuk olduğundan şikayet ediyorsa dikkat etmek gerekir. Bununla birlikte, bu belirtiler başka bir hastalığın semptomları da olabilir.

Yoğun baş ağrısı

Menenjitten kaynaklanan baş ağrısı oldukça şiddetlidir. Ağrı hastanın başının ön tarafını ve boyun kısımlarını da etkileyebilir. Yeni doğan bebeklerde şişkin bıngıldak önemli bir menenjit belirtisi olabilir.

Çift görme

Menenjitten etkilenen kişinin görme yeteneği zayıflar, çift görmeye başlar.

Karın ağrısı

Menenjitten hasta olan bir kişi iştahını kaybeder. Bunu mide bulantısı ve kusma takip eder.

Parlak ışığa duyarlılık

Menenjitten kaynaklanan bir diğer rahatsızlık da ışığa karşı duyulan hassaslıktır. Bu çocuğun gözlerinin sulanmasına ve mide bulantısına neden olur.

Bacaklarını açamaması

Bacaklarını tam olarak açamıyor ve eklemlerini kontrol edemiyorsa menejit belirtisi olabilir. Menenjitte Kernig'in işareti de görülebilir. Bu menenjitte bulunan bir özelliktir. hasta sırt üstü yatarken dizler bükülmeden ayak kalça eklemi vasıtasıyla dik açıya getirilirken hastanın ağrı duymasıdır.

Cilt döküntüsü

Menenjitte deri döküntüleri de görülebilir. Bu testle, menenjit ile bağlantılı olmayan basit bir döküntüyü tespit etmek çok kolay. Cam bir bardak alın. Döküntünün olduğu yere sıkıca bastırın. Eğer döküntü ciltle birlikte solgunlaşıyorsa, kişide menenjit görülmez. Döküntü solmazsa, o zaman doktora görünmelisiniz.

Ne yapmak gerekir?

Menenjit tehlikeli bir hastalıktır, bu nedenle bu semptomlardan herhangi biri tespit edilirse anında bir ambulans çağırmalısınız. Yardım ulaşana kadar karanlık bir odada hastanın dinlenmesini sağlayın ve tespit edilen tüm belirtileri doktorunuza anlatın.





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