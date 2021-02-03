Çocuğunuzun öğrenme yöntemini biliyor musunuz?

Bütün çocuklar farklı şekillerde (görsel, işitsel, kinestetik) öğrenirler. Bazı çocuklar bilgiyi gördüklerinde, bazıları duyduklarında bazıları da dokunabildiklerinde daha kolay öğrenirler.

Çocuğunuzun öğrenme stilini keşfetmek çok önemlidir. Öğrenme stilini keşfederek ona uygun şekilde ders çalışan bir öğrencinin öğrenmesi daha kolay ve daha kalıcı olacaktır.

Görsel

Görsel öğrenen çocuklar bilgiyi görebildiklerinde daha iyi anlarlar. Bu durumda, çocuğun bilgileri okumasına ve yazmasına izin verilirse, çocuk daha iyi konsantre olabilecektir.

Bilgi kartları

Çocuğunuz yazıları ve hatta kavramları öğreniyorsa, bunları küçük kartlara yazmak ve defalarca ona göstermek, bu kavramları çok daha hızlı anlamasına ve öğrenmesine yardımcı olacaktır.

Çizim

Çocuktan çalıştığı şeyi çizmesini istemek, materyali daha iyi görselleştirmesine de yardımcı olabilir. Bunun bir avantajı da ince motor becerilerinin gelişmesine yardımcı olmasıdır. Bu noktada zihin haritaları harika bir araç olabilir.

Karalama

Genellikle, çocuklarımızın ders çalışırken dikkatlerinin dağıldığını düşündüğümüz ve karalamalar yaptıklarını görürüz. Ancak gerçekte olan, karalama işleminin o noktada çalıştıklarını hatırlamalarına yardımcı olması ve böylece daha sonraki aşamada hatırlamanın daha kolay hale gelmesidir.

İşitsel

Bilgiyi duyduklarında daha iyi öğrenen çocuklar işitsel niteliktedir. Doğası gereği işitsel olan çocuklar, materyali yüksek sesle okuyarak veya başka birinin okumasını dinleyerek daha iyi öğrenirler. Bu bağlamda, sesli kitapları ciltsiz kitaplardan daha yararlı bulabilirler.

Müzik

Bioritmik largo adı verilen müzikleri dinleyerek ders çalışan çocuklar çalışmalara daha iyi konsantre olabilirler.

Kinestetik

Kinestetik olan çocukların daha iyi anlamak ve işlemek için konularına dokunabilmeleri ve hissedebilmeleri gerekir. Bu çocuklar için deneyler yaparak öğrenmek, yürüyerek ders çalışmak çok daha iyi öğrenmelerini sağlayacaktır.

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