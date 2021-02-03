Çocuğunuzun öğrenme yöntemini biliyor musunuz?
Çocukların öğrenme şeklinin birbirinden farklı olabileceğini söyleyen Eğitim Uzmanı Abdulkadir Özbek, çocukların öğrenme stillerinin nasıl keşfedilebileceği hakkında bilgiler verdi.
03 Şubat 2021, Çarşamba 11:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bütün çocuklar farklı şekillerde (görsel, işitsel, kinestetik) öğrenirler. Bazı çocuklar bilgiyi gördüklerinde, bazıları duyduklarında bazıları da dokunabildiklerinde daha kolay öğrenirler.
Çocuğunuzun öğrenme stilini keşfetmek çok önemlidir. Öğrenme stilini keşfederek ona uygun şekilde ders çalışan bir öğrencinin öğrenmesi daha kolay ve daha kalıcı olacaktır.
Görsel
Görsel öğrenen çocuklar bilgiyi görebildiklerinde daha iyi anlarlar. Bu durumda, çocuğun bilgileri okumasına ve yazmasına izin verilirse, çocuk daha iyi konsantre olabilecektir.
Bilgi kartları
Çocuğunuz yazıları ve hatta kavramları öğreniyorsa, bunları küçük kartlara yazmak ve defalarca ona göstermek, bu kavramları çok daha hızlı anlamasına ve öğrenmesine yardımcı olacaktır.
Çizim
Çocuktan çalıştığı şeyi çizmesini istemek, materyali daha iyi görselleştirmesine de yardımcı olabilir. Bunun bir avantajı da ince motor becerilerinin gelişmesine yardımcı olmasıdır. Bu noktada zihin haritaları harika bir araç olabilir.
Karalama
Genellikle, çocuklarımızın ders çalışırken dikkatlerinin dağıldığını düşündüğümüz ve karalamalar yaptıklarını görürüz. Ancak gerçekte olan, karalama işleminin o noktada çalıştıklarını hatırlamalarına yardımcı olması ve böylece daha sonraki aşamada hatırlamanın daha kolay hale gelmesidir.
İşitsel
Bilgiyi duyduklarında daha iyi öğrenen çocuklar işitsel niteliktedir. Doğası gereği işitsel olan çocuklar, materyali yüksek sesle okuyarak veya başka birinin okumasını dinleyerek daha iyi öğrenirler. Bu bağlamda, sesli kitapları ciltsiz kitaplardan daha yararlı bulabilirler.
Müzik
Bioritmik largo adı verilen müzikleri dinleyerek ders çalışan çocuklar çalışmalara daha iyi konsantre olabilirler.
Kinestetik
Kinestetik olan çocukların daha iyi anlamak ve işlemek için konularına dokunabilmeleri ve hissedebilmeleri gerekir. Bu çocuklar için deneyler yaparak öğrenmek, yürüyerek ders çalışmak çok daha iyi öğrenmelerini sağlayacaktır.
Posta.com.tr