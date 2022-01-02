Çocuğunuzun oyuncaklarını böyle temizliyorsanız risk büyük!

Oyuncaklar, çocukların sosyal becerilerini ve hayal güçlerini geliştiren en değerli eşyalardan biri. Fakat çocukların yanlarından ayırmadıkları bu oyuncaklar gün sonunda birçok kiri ve bakteriyi üzerinde barındırabilir. Farklı yöntemler kullanarak oyuncakları bu mikroplardan kolayca arındırabilirsiniz. İşte oyuncak temizliği için yapmanız gerekenler...

AHŞAP OYUNCAKLAR

Ahşap oyuncaklar her ne kadar çocukların sağlığı için en doğru tercihlerden biri olsa da bu oyuncakların da belirli aralıklarla temizlenmesi gerekiyor.

Suya dayanıklı boyalarla boyanmış ahşap oyuncakları, su ile yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz.

Ancak işlenmemiş ahşaptan üretilen oyuncakları sudan uzak tutun! Aksi halde formlarını bozabilir ve küf oluşumuna zemin hazırlayabilirsiniz. Bu tür oyuncakları temizlemek için sirkenin gücünden faydalanabilirsiniz.

PLASTİK OYUNCAKLAR

Isıya dayanıklı plastik oyuncakları bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

Deterjan olarak da sabun türevi ürünleri tercih etmeniz sağlık açısından daha faydalı olur.

Makineye sığamayan büyük oyuncakları da karbonatlı su ile silebilirsiniz.

Çocuğunuzun ağız yoluyla temas ettiği diş kaşıyıcı, emzik ve çıngırak gibi oyuncakları ise 8-10 dakika boyunca sıcak suyun içerisinde bekletebilirsiniz.

Temizliği diğer oyuncaklara oranla daha pratik olsa da plastik oyuncakların zararlı olduğunu unutmamalısınız.

OYUN HAMURLARI

Çocukların büyük bir zevkle oynadıkları ve hayal güçlerinin gelişmesine katkıda bulunan oyun hamurlarının ne yazık ki, herhangi bir temizleme yöntemi bulunmuyor.

Bunun için oyun hamurlarını belirli aralıklarla yenilemelisiniz.

BANYO OYUNCAKLARI

Delikli yapıda olsa da banyo oyuncaklarını mecbur kalmadıkça kullanmamanızı tavsiye ederiz. Bu oyuncaklar, mikrop barındırma ihtimali en yüksek oyuncaklardan biri.

Eğer kullanıyorsanız, oyuncakları her banyo sonrasında dezenfekte etmeli ve kurutma işlemi için nemli ortamlardan uzak tutmalısınız.

PELÜŞ OYUNCAKLAR

Yıkanabilir özelliğe sahip olan pelüş oyuncakları çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.

Oyuncakların üzerinde düğme, pul veya boncuk gibi aksesuarlar bulunuyorsa yıkama toplarını kullanabilirsiniz.

Yıkanamayan oyuncakları ise deterjanlı su ile temizleyebilir, ardından bol su ile durulayabilirsiniz.

Toz akarlarından arındırmak için oyuncağı bir gece boyunca dondurucuda bekletebilirsiniz. Bu işlemden sonra oyuncağı yıkamayı unutmayın.

ELEKTRONİK OYUNCAKLAR

Elektronik oyuncaklar için sadece yüzey temizliği yapabilirsiniz.

Temizliğe başlamadan önce oyuncağın bağlantısını kapatın veya pillerini çıkarın.



