Çocuğunuzun servisi sigortalı mı?

Çocukları okula giden velilerin en büyük kaygılarından birisi de servisler ve güvenlik konusu. Peki çocuğumuzu emanet ettiğiniz bu servisler yeterince güvenli mi? İşte bu noktada devreye sigorta şirketleri giriyor.

VELİLER DİKKAT!

Sigorta şirketleri sundukları, ‘Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası’ ürünleri ile ailelerin kafalarındaki bu soru işaretlerini önemli ölçüde gideriyor. Çünkü şirketler sundukları sigortalarla servisleri, öğrenci ve personeli güvenceye alıyor. Veliye düşen ise çocuğunu verdiği servisin sigortalı olup olmadığına dikkat etmek. Hayatta karşılaşılabilecek birçok riske yönelik sundukları ürünlerle, kişileri koruma altına alan sigorta şirketleri, yüksek sorumluluk gerektiren bir iş olan servis taşımacılığına yönelik ürünler sunmaya başladı.

GÜVENLİ SEYAHAT

Personel ve Okul Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası da bunlardan birisi. Poliçede kayıtlı servis aracında taşınan sürücü, sürücü yardımcısı, rehber öğretmen ve öğrencilerin veya personelin bu araçtaki seyahatleri esnasında maruz kalacakları her türlü kazaların sonuçlarına karşı güvence altına alınıyor.

TEMİNAT ALTINA ALIYOR

Okul servisi taşımacılık hizmeti yapan firma veya kişilerin, araç içindeki kişiler için satın alabileceği bu ürün, hizmetin başlangıcından bitimine kadar geçecek süre içinde maruz kalınabilecek her türlü kazaların neticelerine karşı ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi masrafları teminatlarını da sunuyor.

SİGORTA SERVİSE OLAN GÜVENİ ARTIRIR

“Personel ve Okul Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası” ürününe sahip şirketlerden biri de Dubai Starr. Dubai Starr Oto Sigortaları Müdürü İbrahim Ağacık, ürünün bu alanda çalışan şirketlerin kurumsallıklarına da olumlu katkı sağlayacağını belirtiyor. “Özellikle anne babalar için çocuklarının bu ürünün sağladığı güvenceyle yolculuk yapması, taşımacı olan şirkete duyulan güveni arttıracak, sorumluluk bilincini pekiştirecek ve kaygıları en aza indirecektir” diyen Ağacık, şunları söyledi: “Bu kalitedeki servis araçlarının sayısının artması, bu alanda faaliyetlerini sürdüren diğer firmalar açısından da farkındalık yaratacaktır.”

SERVİSİN SİGORTASI OLUP OLMADIĞINI SORUN

Öğrencilerin ulaşımının güvenli bir şekilde yapılması için taşımacı şirketlere büyük görevler düştüğünü söyleyen Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Oğuz, servis sürücüleri ve rehberin, araçların bakım ve emniyetinden sorumlu tutulduğunu söyledi. “Yasal düzenlemeler kapsamında taşımacı firmalar, okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda aranan şartları sağlamalı, araç takip sistemi kurmalı, emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibatı bulundurmalıdır” diyen Oğuz, şöyle devam etti: “Okul servis şoförlerinin ‘Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi´ne sahip olmaları ve rehber personelin de belirli kriterler göz önünde bulundurularak seçilmiş olması gerekiyor. Ayrıca taşımacı firmaların yerine getirmesi gereken sorumluluklardan birisi de Servis Araçları Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırmış olmaktır.”