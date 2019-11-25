Çocuğunuzun zihnini açık tutmaya yardımcı olacak sorular

Çocuklar çok soru sorar. Çevresini anlamak ve anlamlı bağlar kurmak için çocuğunuz durmadan soru sorar. Bazen sorduğu sorular tekrar eder. Çoğu zaman onlara tekrar tekrar cevap vermek zorunda kalırız. Dürüst olun, sorduğu sorulardan bir ya da ikisini görmezden gelmiş olabilirsiniz. Yapılan çalışmalar küçük çocukların her gün 300'den fazla soru sorduğunu gösteriyor.

Uzmanlara göre çocuklar aslında daha fazla soru sormaya teşvik edilmeli.

Parents'in haberine göre çocuğunuzun sorularını cevapladığınızda, çocuğunuzun zihnini açık tutmaya yardımcı oluyorsunuz, yazar ve ebeveyn uzmanı Michele Borba, “İyi bir sorunun neye benzediğini ve nasıl göründüğünü modelliyorsunuz” diyor.

‘Çocukların hayal güçlerini bilmelerine izin vermemiz önemlidir’ diyen Michele Borba, sadece çocukların sorularını yanıtlayarak değil, aynı zamanda onlara da sorular sorarak hayal güçlerine ulaşabiliriz.

İşte çocuklarınıza sorabileceğiniz sorular…

1. Ne hakkında hayal kurmayı seviyorsun?

2. Seni ne mutlu eder?

3. Arkadaşların neler yaptı?

4. Şu anda ne yapmak isterdin?

5. Boya kalemlerinin renklerini yeniden adlandırmayı hiç düşündün mü?

6. Hangi karakter seni çok güldürür?

7. Bir mağaza açarsanız, ne satarsınız?

8. Süper kahraman adın nedir ve hangi güçlere sahipsin?

9. Sen sahildesin. İlk yaptığın şey nedir?

10. Bahçede bir şey yetiştirebilseydiniz, bu ne olmalı?

11. Kendini cesur hissettiren şey nedir?

12. Sevildiğini hissettiren nedir?

13. İlgilendiğini insanlara nasıl gösterirsin?

14. Sana sarıldığımda nasıl hissediyorsun?

15. Oyuncak hayvanların konuşabilseydi, ne derdi?

16. Bir yardım kuruluşuna bağış yapmak isteseniz hangisini seçerdiniz?

17. Bir ağaç evini nasıl tasarlarsınız?

18. İnsanlara ne yapmaktan hoşlanırsınız?

19. Bugün fazladan gülümsedi veya güldün mü?

20. Bir kitap yazsaydınız ne olurdu?

21. Aklınıza gelen her şeyi çizseydiniz, şu anda ne çizerdiniz?

22. Eğer kıyafetler tasarlarsanız, nasıl görünürler?

23. Başkalarına nasıl yardım etmeyi isterdin?

24. Şefmiş gibi davran ve bana restoranını anlat. Hangi yiyecekleri sunuyorsunuz?

25. Bu gece hakkında ne hayal edebilirsiniz?

26. Kendinizi mutlu hissettiren şey nedir?

27. Nereye seyahat etmek istersiniz?

28. Hangi sesleri seviyorsunuz?

29. Ormanda bir mağara yapsaydınız, içinde ne olurdu?

30. Yabani bir hayvana herhangi bir soru sorabilirseniz, ne sorarsınız?

31. Bütün gün dışarıdasın: Ne yapardın?

32. Kendinizi enerjik hissettiren ne?

33. Bir oyunda olsaydınız karakteriniz nasıl olurdu?

34. Sence hayvanlar nasıl iletişim kurar?

35. Doğa ile ilgili en iyi şeylerden bazıları nelerdir?

36. Bir günlüğüne fotoğrafçısınız, ne resmini çekersiniz?

37. Seni mutlu eden hatıra nedir?

38. Seni ne rahatsız ediyor?

39. Harika bir günü anlatın. O günü özel yapan ne?

40. Hangi hayvan harika bir sürücü olur?

41. Arkadaşlarını bu kadar muhteşem yapan ne?

42. Beyninizde herhangi bir icat var mı?

43. Başka bir dil öğrenmenin eğlenceli olacağını düşünüyor musunuz?

44. Bu yaz yapmak istediğiniz üç şey nedir?

45. Yeni bir tatil yapabilirseniz ne olurdu?