Çocuk 13. bölüm fragmanı! Çocuk 12. bölümde neler yaşanacak?

Çocuk 12. bölüm özeti!

Efe, ailesi hakkındaki gerçekleri öğreniyor!

Hasan’ın Murat’ı hapse attırması Asiye ve Ali Kemal’i alt üst etmiştir. Asiye’nin oğlunu içeriden çıkartması için Emine’nin ifadesine ihtiyacı vardır. Emine yapılan bütün teklifleri rededer. İfadesini verip vermemesi Hasan’ın elindedir. Asiye hepten kahrolurken, Ali Kemal Murat’ı kurtarmak için Hasan’la yüz yüze gelir.

Ali Kemal köşke eli boş dönerken, Akça da Hasan’ın bu yaptığına anlam verememiştir. Ama Hasan’ın Murat’ı hapse göndermesinin altında bambaşka bir neden yatmaktadır. Ali Kemal Murat’ı kurtarmak için çabalarken bir taraftan Efe’yi kaybetmek üzere olduğunu öğrenir.

Ön dava duruşmasında Efe’nin gerçek anne ve babasıyla vakit geçirmesi kararı alınmıştır. Ali Kemal, her taraftan sıkışmıştır. Bir yandan kardeşini bir yandan Efe’yi kaybetmek üzereyken Akça ve Hasan da aralarındaki kırgınlığı bastırıp oğullarının ziyareti için heyecanla hazırlık yapmaktadır.

İkilinin heyecanı Asiye’nin getirdiği haberle bozulur, Murat hapiste birileri tarafından ölesiye dövülmüştür. Bunu duyan Hasan’ın Murat’ı koruma çabası ve Emine’ye ifadesini vermesini söylemesi Asiye’yi oğluna bir adım daha yaklaştırırken, Ali Kemal bu iyiliğin altında başka bir sebep olduğunu düşünmektedir. Murat’ın kurtulması için Hasan bu sefer neyi feda etmelerini istemiştir? Asiye, Hasan’ın hiçbir şey istemediğini söyleyerek Ali Kemal’in Efe için alınan karara uymasını ister.

Efe, Akça ve Hasan’la vakit geçirirken Ali Kemal Asiye’nin şirketteki hisselerini Hasan’a devretmek üzere olduğunu öğrenir. Asiye Hasan’ın bundan haberi olmadığını söylese de Ali Kemal’i inandıramaz. Ali Kemal ve Hasan arasında büyük bir kavga yaşanırken Efe de bunca zaman kendinden saklanan gerçeği öğrenecektir. Dizinin devamında neler olacağını Çocuk 13. bölüm fragmanı yayınlanınca öğreneceğiz.

Çocuk 12. bölüm özeti





Heyecanla beklenen Çocuk 13. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Hepimizin merakla beklediği Çocuk 13. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sitemizde bulabilirsiniz.