Çocuk beslenmesinde A vitaminin önemi





A vitamini vücutta depolanabilir bir vitamindir. Bu bize, her öğün A vitamininden zengin beslenilmese de genel olarak yeterli ve dengeli bir beslenmeyle çocuklarda A vitamini yetersizliği görülme riskinin az olduğunu gösterir. Fakat diğer taraftan baktığımızda, aşırı A vitamini alımının toksik etkisi de vardır.





Ani belirtileri olarak baş ağrısı, baş dönmesi, kusma ve ishal olarak sıralanabilir. Kronik belirtileri merkezi sinir sistemi, karaciğer ve kemik bozuklukları ile ilgilidir. Fakat tabii ki her ishal olan veya başı ağrıyan çocuk için A vitaminini aşırı almış demek de doğru olmaz.





Çocuklar için önerilen günlük A vitamini alım düzeyler aşağıdaki gibidir: 0-6 ay bebek: 400 mcg 7-12 ay bebek: 500 mcg 1-3 yaş çocuk: 300 mcg 4-6 yaş çocuk: 400 mcg ÊÊ 7-9 yaş çocuk: 500 mcg 10-13 yaş çocuk: 600 mcg 14-18 yaş kız çocuk: 700 mcg 14-18 yaş erkek çocuk: 900 mcg A vitamininden zengin olarak karaciğer, yumurta, süt, havuç, yeşil yapraklı sebzeler, kayısı ve karpuzu sıralayabiliriz. Özel bir durum yoksa ve çocuk dengeli bir beslenme planı izliyorsa tek tek hesaplama yapmaya gerek yoktur.

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