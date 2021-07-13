Çocuk beslenmesinde anne ve babalara öneriler

Besin çeşitliliği önemlidir çocuk beslenmesinde oldukça önemlidir. Bir öğünde besini reddettiyse farklı bir besin denenmelidir. Ana ve ara öğünlerin miktarına dikkat edilmelidir. Ana öğünler çorba, etli sebze yemeği, yoğurt ve salata şeklinde, ara öğünler ise destekleyici olmalıdır, meyve, süt, yoğurt, muhallebi gibi. Ana yemeklerden yaklaşık 2-3 saat sonra çocuğa besleyici ara öğünler sunulmalıdır.

• Çocukların kolaylıkla tüketebileceği besinler hazırlanmalıdır.

• İştahsız çocuklarda, yemeği zorla yedirmeye çalışmak, yeterli beslenmeyi daha da zorlaştıracaktır.

• Yemek saatleri her gün aynı olmalıdır.

• Şeker ve şekerli gıdalar, cips, çikolata, bisküvi iştahı engelleyebilir. Bu besinlerden sakınılmalıdır.

• Meyve suyu gibi içeceklerin miktarı belirlenmelidir. Taze sıkılmış bile olsa, posa içeriği düşük olduğu için, meyvenin kendisini yenmesi gerekmektedir.

• Eğer bir besini yemeyi reddediyorsa, birkaç gün o besine ara verilip, sorma tekrar denemelidir.

• Yemediği besinlere çok ısrarcı olmayın, hemen başka bir alternatifle yer değiştirin. Örneğin; et tüketmiyorsa, yoğurt vermek gibi…

• Yemek yeme esnasında sadece çocuğun önünde yemek olmalıdır. Oyuncakları ile oynamasına, kitap okumasına, ders yapmasına veya televizyon izlemesine izin verilmemelidir.

• Çocuk yemek yemediği için gözünü korkutma, rüşvet verme ve cezalandırma gibi yöntemler kullanılmamalıdır.

• Yemek sofrasına oturtularak, aile ile birlikte, hoş ve eğlenceli bir sohbet içinde çocukla beraber yemek yenmelidir. Sofra herhangi bir tartışma ortamının olması iştahını etkileyecektir.

• Ebeveynlerin çocuk yemek yemediği için duygularını belli etmemeleri gerekmektedir. Çocuk yemek yememeyi bu nedenle dikkat çekmek için kullanabilir.

• Çocuk, ufak atıştırmalıklar için ısrarcı davranacaktır, ona büyük bir ara öğün yerine ufak bir atıştırmalık verin ve yakında ailenin yemek için sofraya oturacağını söyleyin.

• Çocuğun önüne yetişkin porsiyonları yerine onun tüketebileceği miktarlar sunulmalıdır.

• Ebeveynlerin sağlıklı beslenmeyi çocuğuna aktarması gerekmektedir

• Tüketmediği besinleri dikkat çekerek vermeye çalışmalıdır. Besinlerde tabakta çeşitli desenler gülen yüzler çizilebilir.

• Yemediği besinleri farlı formda kullanın, örneğin; peynir yemeyen bir çocuğun, çorbasına peynir ilave edebilirsiniz.

• Kreşte çocuğunuza verilen menüleri takip edin, içine neler konulduğunu bilin. Kreşteki yemekle farkında olmadan aynı yemekleri yapabilirsiniz. Bu da çocuğunuz eğer sevmediği bir besinse onu daha çok uzaklaştıracaktır.

• Yemek konusunda az kural koymaya çalışın. Koyduğunuz kuralı da mutlaka uygulayın.