Bebeklik Çocuk beslenmesinde ekmeğin yeri var mı?

Çocuk beslenmesinde ekmeğin yeri var mı?

Bebeklik

Çocuk beslenmesinde ekmeğin yeri var mı?

Çocukluğumuzda duyduğumuz veya çocuklarımıza farkında olmadan söylediğimiz bir cümle olarak: “Ekmeğini bırak köfteni ye!” Tanıdık geldi mi? Sizce de ekmek zaman zaman 'gereksiz' görülmüyor mu? Bir yandan da ekmek yemeyen ama karbonhidrat ihtiyacını karşılaması gereken çocuk; yağ içeriği yüksek makarnalara, hamur işlerine veya abur cuburlara yöneliyor.

01 Temmuz 2021, Perşembe 12:06 Son Güncelleme:
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EKMEK GEREKSİZ Mİ? 

Tabii ki hayır! Ekmek veya ekmek yerine geçen tüm besinler, karbonhidrat ihtiyacımızın büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Poğaça, börek tarzı yağ içeriği yüksek gıdalar yerine bırakın ekmek yesinler. Ekmek, hem çocuk hem de yetişkin beslenmesi için büyük önem taşıyan karbonhidratın en güzel kaynaklarından birisidir.

HANGİ EKMEĞİ YESİN? 

Tam buğday, tam tahıllı ekmekler her ne kadar 'diyet ekmek' olarak görülse de aslında öyle değil. Esmer ekmeklerde buğdayın kabuk kısmı ve çekirdeği işin içine giriyor ve beyaz ekmekten çok daha besleyici, vitaminli ve posa içeriği yüksek bir ekmek meydana gelmiş oluyor. Her öğün olmasa bile çoğu öğünde esmer ekmek tercih etmeniz, çocuklarınız ve kendiniz için besin değeri açısından daha iyi bir seçim olacaktır


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