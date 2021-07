Çocuk beslenmesinde en sık yapılan 5 hata

1) NE KADAR SÜT İÇERSE O KADAR FAYDALI

Süt, çocuklar için sağlıklı bir içecek fakat fazlası çocuklarda iştahsızlıkla birlikte demir eksikliğine yol açabiliyor. Bu nedenle günlük süt tüketimi 2 bardak (500 ml) civarında tutun. Çocuğunuz sütteki laktozu sindiremiyorsa laktozsuz süt veya badem sütü tercih edebilirsiniz. Gece yatmadan hemen önce çocuklara süt içirmek, reflü riskini artırabilir. Bu nedenle yatmadan 2 saat kadar önce su dışında bir besin tercihi yapmayın.

2) IŞTAHSIZ ÇOCUK TABLET, TV KARŞISINDA YEDIRILMELI

Yapılan birçok çalışma; çocukların ne yediklerini ve doyup doymadıklarını algılamasının ileri dönem obezite riskinden kaçınmak için çok önemli olduğunu vurguluyor. TV veya tablet gösterilerek yenen yemekleri, çocuklar farkında olmadan yer. Bu durum, tabağındakileri bitirmeleri ve çabuk yemeleri yönünden anne-babaların hoşuna gitse de çocukların doygunluk hislerini kaybetmesiyle sonuçlanır. Dahası çocuk, yemek saatlerinde ekrana bağımlı hale gelir.

3) YEMEĞİNI YESİN DE VARSIN KOLA İÇSİN

Asitli ve şeker yüklü içecekler çocuk beslenmesinde kesinlikle yer almamalı. Bu içecekler hem sıfır besin değerine sahip hem de çocukluk çağı obezitesini tetikliyor, ileri dönemde diyabet gibi hastalıklara davetiye çıkarıyor. Çocuğunuza gazlı içecekler yerine ayran, kefir, süt, smoothie verin. Hazır meyve sularından da uzak durun.

4) TABAĞINI KESİNLİKLE BITİRMELİ

Çocukların mide kapasiteleri yetişkinler kadar büyük değil. Ayrıca çocukların da tıpkı bizim gibi sevmediği, damak tadına uymayan yiyecekler olabilir. Bu bilgilerden yola çıkarak çocuğunuzun seçimlerine saygı duyun. Sevmediği besinleri farklı tarifler ve pişirme yöntemleriyle deneyin. Ebeveynler olarak her zaman alternatif besinlerle çocuklarımızın karşısına çıkabiliriz. Örneğin, peynir sevmiyorsa süt, yoğurt, kefir; et tüketmiyorsa yumurta ve baklagillere ağırlık verebiliriz.

5) ET VE KEMIK SUYU SIK VERILMELI

Et ve kemik suları sağlıklı olmakla birlikte önceliğimiz çocuklarımıza etin kendisini yedirmek olmalı. Et yedirmeyip çocuğa sadece et ya da kemik suyu vermek ette bulunan protein, demir ve B12 vitaminden yeterince yararlanmamasına neden olur. Köfte, çocukların reddedemedikleri yemeklerin başında gelir. Köfte, kuşbaşı, et sote gibi minik etler sebzelerle birleştirilip çocuklara sunulabilir. Küçük çocuklarda başlangıç olarak kuzu eti tercih edilmeli. Çocuk büyüdükçe dana etine geçiş yapılabilir.

FİNCAN KEK MALZEMELER:

1 küçük muz 1 adet yumurta 4 yemek kaşığı badem unu veya 3 yemek kaşığı tam buğday unu k 1 yemek kaşığı tahin k 1 tatlı kaşığı pekmez 1/2 çay kaşığı kabartma tozu k 1/2 çay kaşığı tarçın

YAPILIŞI:

Muzu çatalla ezip başka bir kapta çırptığınız yumurtayı ilave edin. Üzerine kalan malzemeleri ekleyip karıştırın. Kahve fincanlarının yarısına kadar kek harcını koyun. Tencereye fincanları yerleştirip fincanların yarısına gelene kadar su ekleyin. Üzerini temiz bir bez ya da havlu ile kapatın. Tencerenin kapağını kapatın. Su kaynama sesi duyunca orta ateşte 20-25 dakika pişirin