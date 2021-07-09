Çocuk büyüyünce epilepsi tamamen iyileşebiliyor

EPİLEPSİ TEDAVİSİ NASILDIR?

Tedavide hedef, nöbetsizliğin sağlanması veya nöbet sayısının azaltılması, uygun maliyetli yaklaşım, ilaç etkileşimleri ile yan etkilerinden kaçınılarak mümkün olan en iyi yaşam kalitesinin sağlanmasıdır. Yaşam kalitesinin en iyi belirleyicisi tam nöbet kontrolüdür. Tedavide öncelik ilaç tedavisidir. Epilepside ilaç tedavisi epilepsiye yol açan nedenin ortadan kaldırılmasından çok, nöbetlerin kontrolü ve nöbetlerin baskılanması şeklindedir. Epilepsisi olan çocukların yarısından fazlasının nöbetleri tek bir ilaçla kontrol altına alınır. İlaç seçimi nöbetin tipine, hastanın yaşına ve diğer faktörlere bakılarak yapılır. İlaç başlandıktan sonra genellikle en az 2 yıl süreyle ilaca devam edilir. Epilepsi ilaç tedavisinin düzgün bir biçimde sürdürülmesi halinde de nöbetler devam edebilir.

NÖBETLER DEVAM EDERSE NE YAPILABİLİR?

Böyle durumlarda öncelikle alternatif ilaçlarla tedavi değiştirilir. Bazen birden fazla ilaç kullanılması gerekebilir. İlaç tedavisine cevap vermeyen veya yeterli düzeyde nöbet kontrolü sağlanamayan hastalarda özel bir diyet programı (ketojenik diyet), cerrahi yöntemler ve vagus sinir stimülasyonu denilen pil uygulaması da yapılabilir.

İLAÇLARIN YAN ETKİLERİ VAR MI?

Her ilaçta olduğu gibi nöbet ilaçları ile de yan etkiler oluşabilir. İlaca yeni başlandığında, doz artışı olduğunda ya da birden fazla ilaç kullanıldığında yan etkilere daha sık rastlanır. Bu yan etkiler dozla ilgilidir. Sersemlik, denge kaybı, yorgunluk, baş ağrısı, bulantı, kilo alma, kilo kaybı, çift veya bulanık görme, baş dönmesi, depresyon, öğrenme ve davranış problemleri, diş etlerinin aşırı büyümesi, saç dökülmesi, aşırı kıllanma ve böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında bozulma görülebilir. Bazı ilaçlar alerji yapabilir. Nöbet ilacı kullanırken döküntü meydana geliyorsa hemen doktora başvurulmalı. Paracelsus’un (1493-1541) dediği gibi ‘Bütün maddeler zehirdir, zehirle ilacın tek farkı dozdur.'

EPİLEPSİ TAMAMEN GEÇEBİLİR Mİ?

Çocukluk çağının epilepsilerinin altta neden saptanmayan grubunda genellikle erişkin döneme geçmeden hastalık iyileşir.

HANGİ ARALIKLARLA KONTROLE GİTMEK GEREKİR?

Hastaların nöbet sıklığı, yaşı ve epilepsi tipine göre değişmekle birlikte ortalama 3-4 ayda bir kontrole gidilmeli.