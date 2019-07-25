Çocuk damadın vurulma anı kameraya yansıdı

Ankara'nın Sincan ilçesinde kendi düğününde vurularak hayatını kaybeden çocuk damadın vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı

25 Temmuz 2019, Perşembe 12:20 Son Güncelleme:
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Çocuk damadın vurulma anı kameraya yansıdı

Sincan'da 16 yaşındaki Hüseyin Furkan Koca, düğününde çıkan 'yan bakma' kavgasında Muhammed G.'nin ateşlediği tabanca ile vurularak hayatını kaybetmişti.

Yaşanan olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, Muhammed G. ise olay yerinden kaçmıştı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Damadın vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı. 

ANKARA (İHA)

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