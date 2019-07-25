Çocuk damadın vurulma anı kameraya yansıdı
Ankara'nın Sincan ilçesinde kendi düğününde vurularak hayatını kaybeden çocuk damadın vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı
Sincan'da 16 yaşındaki Hüseyin Furkan Koca, düğününde çıkan 'yan bakma' kavgasında Muhammed G.'nin ateşlediği tabanca ile vurularak hayatını kaybetmişti.
Yaşanan olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, Muhammed G. ise olay yerinden kaçmıştı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI
Damadın vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı.
ANKARA (İHA)
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