Hasan babasını bulabilecek mi?

Ali Kemal, Asiye’yi hiçbir yerde bulumamıştır. Sahilde annesinin eşkaline uyan bir ceset bulunduğu haberi gelir. Ali Kemal, allak bullak bir ruh haliyle, morga teşhise gider. Asiye’nin vasiyetini, daha kadının akıbeti belli olmadan açtıran Ali Kemal’in aklındaki asıl soru mal mülk meselelerinden çok annesinin kimi seçtiğidir.

Kafası karışan Efe'nin Ali Kemal'e karşı tavrı değişiyor

Vasiyeti okuyunca Ali Kemal net bir karar alır. Değer verdiği her şeyi ve herkesi tek tek elinden almakta olan Hasan’a karşı artık büyük bir hamle yapmak zorundadır. Aile paramparça olmadan önce, Hasan’ı yollarından çekmenin bir çaresini bulmalıdır. Ali Kemal’in içinde o varken tamirhaneyi yaktığını öğrenen Efe’nin kafası iyice karışır, Ali Kemal’e karşı tavrı değişmeye başlar.

Hasan babasıyla ilgili ilginç bilgilere ulaşıyor

Babasının mezarının peşindeki Hasan, avukat Ziya aracılığıyla ilginç bir bilgiye ulaşır. Babası nüfusta hala yaşıyor görünmektedir, Doğduğundan beri baba hasreti çeken Hasan bu bilgilerle umutlanır. Mekâna gittiğinde onu babasından kalan önemli bir nesnenin yanı sıra, büyük bir tehlike beklemektedir. Ali Kemal, Zeynep’i evden kovar, Hasan’ın evine köstebek olarak yollar. Bu duruma da isyan eden Şule ile tartışırlar. Ali Kemal’in, çocukları doğar doğmaz boşanacaklarını net biçimde söylemesi Şule’yi yıkar. Babasını bulmak için çıktığı macera Hasan için bir ölüm kalım mücadelesine dönüşür. Hasan’ın hayatını kurtarmak için Ali Kemal’le beraber kaçırıldığı yere giden Akça hayatının en zor sınavıyla karşı karşıya kalacaktır.

Çocuk 14. bölüm fragmanı





Çocuk 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocuk 15. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

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