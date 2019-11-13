Çocuk dizisi final mi yapıyor?

Çocuk dizisinin yapımcısı, senaristler ile konuşarak hikayenin vurucu bölümlerine geçilmesini ve izleyicinin ekrana çekilmesini istemiş; senaristler de kendilerine verilen sürede neredeyse hikayedeki tüm gizemi çözmüşlerdi. Yani kısa süre önce, Çocuk dizisinde bilinmeyen her şey ortaya çıktı. Efe’nin gerçek annesinin Akça, babasının da Hasan olduğu; hatta Hasan’ın da Ali Kemal ve Murat’ın öz kardeşi olduğu anlaşıldı. Senaristler olanca vuruculuğu ile Çocuk dizisi senaryosunu izleyiciye sunsa da beklenen reyting gelmedi. Çocuk dizisi reytingleri beklenin aksine düşmeye devam etti. En büyük rakipleri Çukur, Yasak Elma ve Zalim İstanbul karşısında tutunamayan Çocuk, salı gününe çekildi. Ancak bu formül de işe yaramadı. Çocuk dizisi için anlaşılan 13 bölümlük sözleşmenin uzatılmayacağını tahmin etmek zor değil.

9 Eylül Pazartesi günü yayın hayatına başlayan Çocuk dizisinin baş rollerini Nazan Kesal, Merve Çağıran, Ceyda Ateş, Serhat Teoman, Kenan Acar ve İsmail Hacıoğlu paylaşıyor. Çocuk dizisi finalinin aralık ayında yapılacağı tahmin ediliyor.





Çocuk dizisi 10 bölüm önizleme



