Çocuk doğum günlerini kutlamak neden bu kadar önemli?

Psikoloji profesörü Jacqueline Woolley, küçük çocuklarda doğum günü konulu bir çalışma yürüttü. Araştırmada için 3 ile 5 yaş arasındaki 99 Amerikalı çocuk incelendi. Woolley, çocukların doğum günü partilerini büyümeyi artıran bir olay olarak algıladığını söylüyor.

Woolley'nin yaptığı testler, okul öncesi yaştaki çocuklar için, deneyimin büyük önem taşıdığını ortaya koydu.

Gelişim psikolojisine göre doğum gününü kutlamanın avantajları

Özsaygılarını arttırıyorlar: Bir çocuk kendini önemli hissettiğinde, aile içinde de sevildiğini hissediyor.

Aile bağlarını güçlendiriyor: Aile geleneklerine sahip olmak olumlu bir yaklaşımdır. Kutlamanın büyüklüğü ne olursa olsun, ilgili olan, özel bir şeyi kutlamak için birlikte olma duygusudur.

Sosyal ilişkiler kurarlar: Birkaç arkadaşınızı, büyükanne ve büyükbabayı veya tüm aileyi bir doğum günü partisine davet etmek, çocuğun arkadaşlık ve nezaket duygularıyla daha iyi ilişki kurmasına yardımcı olur.

Olumlu anılar yaratırlar: Bir çalışmada okul öncesi anılar çoğu çocukluk anıları gibi gerçek anılar değil, daha çok duyumlar yoluyla bilinçsiz bir şekilde farklı kaynaklardan toplanan verilerdir. Hem çocuğun belleğinde oluşturulan anılar, hem de fiziki olarak bir kutlamadan anılar oluşturmak çocuklar için gerçekten anlamlı olabilir.

Çocukların zaman algısına sahip olmalarına yardımcı olur: Çocuklar büyüdüklerinin farkında değillerdir. Bu yüzden doğum günleri, büyüme sürecini keşfetmeleri için harika bir yoldur.

Bir mum üflemek ve bir pasta yemek kendi başına bir kutlama olabilir

Bazı ebeveynler çocuklarının doğum gününü kutlama konusunda baskı hissedebilirler. Ancak, çocuğunuzun hayatında bir yılını kutlamak çok zor veya aşırı pahalı olmak zorunda değildir. Çocuklar, dikkate alındıkları, duygusal ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulduğu ve sevildikleri yerlerde kutlamalarla daha fazla motive olurlar veya heyecanlanırlar. Yani, sadece bir mum üflemek ve bir pasta yemek kendi başına bir kutlama olabilir. Önemli olan, dünyadaki en sofistike doğum günü pastası değil, en prestijli mağazadan en pahalı hediye değil, çocuğun kendini güvende hissettiği ve saygı duyulduğu ortamın sıcaklığıdır. (Brightside)



