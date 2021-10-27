Çocuk evlerinde bilim projesi

Proje ile İstanbul İl Müdürlüğü’ne bağlı çocuk evlerinde kalan 5 yaş grubundaki çocukların bilim öğrenmeye karşı motivasyonlarının artırılması ve sosyal duygusal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında bilim, fen, doğa, sanat ve sosyal alanlara yönelik çeşitli etkinlikler yapıldı.