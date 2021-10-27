Çocuk evlerinde bilim projesi
Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Özkan Sapsağlam’ın başkanlığında yürütülen Bilim Çocuk Evinde Projesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı çocuk evinde gerçekleştirildi.
27 Ekim 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Proje ile İstanbul İl Müdürlüğü’ne bağlı çocuk evlerinde kalan 5 yaş grubundaki çocukların bilim öğrenmeye karşı motivasyonlarının artırılması ve sosyal duygusal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında bilim, fen, doğa, sanat ve sosyal alanlara yönelik çeşitli etkinlikler yapıldı.
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