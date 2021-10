Çocuk haritaları

Bebeğimiz doğduğu anda Ay’ın bulunduğu burç onun nasıl duygusal iletişim kurduğunu bize gösterecektir. Ona her anlamda kendisini beslenmiş hissettirecek olan bilgi “Ay burcunda” gizlidir. Çocuğumuzun ihtiyaçlarına en iyi şekilde nasıl cevap verebiliriz? Her annenin en merak ettiği bir sorudur ve her bebeğin aynı olmadığını biliriz. Örneğin Ay burcu ateş elementinde (Koç, Aslan, Yay) olan bir bebek harekete, aktiviteye ve uyarılmaya daha çok ihtiyaç duyacaktır. Çabuk sıkılıp, yüksek sesle ağlayarak kendini ifade edecektir. Ay burcu Boğa, Başak ya da Oğlak ise o zaman daha çok fiziksel güvenlik arayışında olacaktır. Rutinler onları güvende hissettirir. Ay burcu hava elementi olduğu zaman (İkizler, Terazi, Kova) bebeğiniz iletişimde olmaktan hoşlanacaktır. Açık havaya çıkmak onu sakinleştirecektir. Eğer bebeğinizin Ay burcu Yengeç, Akrep veya Balık ise duygusal olarak biraz daha hassas ve sezgileri çok kuvvetli olacaktır. Dokunulmaya, sarılmaya ve duygusal anlamda güvende olduğunu hissetmeye ihtiyaç duyacaktır. Bu sebeple onların izledikleri şeyler ya da duydukları sesler içgüdüsel olarak onları mutlu ya da mutsuz etme potansiyeline sahiptir.

Bebeğiniz büyüdükçe haritasındaki diğer gezegenlerinde etkileriyle haritaya daha bütünsel baktığınızda örneğin Venüs bize kendisi ile barışık olma ya da kendisini sevmek için nelere ihtiyaç duyduğunu anlatacaktır. Venüs ilişki gezegenidir ve çocuk haritalarında öncelikle çocuğun kendisiyle ilişkisi ve öz değer duygusunu oluşmasında bizlere inanılmaz ipuçları verir. Bu bilgiyi çocuğunuz küçük yaşlardayken öğrendiğiniz zaman ve tabiri caizse onun hamurunu bu bilgiyle yoğurduğunuz zaman ileriki yaşlarda karşılaşabileceğiniz birçok problemin önüne geçmiş olabilirsiniz.

Mars bize onun nasıl harekete geçtiğini anlatır. Onun mücadele etme şekliyle ya da rekabet duygusu ve hatta vücudunun savunma sistemi ile ilgili bilgileri Mars’ın haritasındaki durumu ile yorumlayabiliriz.

Merkür zihinsel olarak nasıl uyarıldığını ve nasıl iletişime geçmek istediğini anlatır. Aklın gezegenidir. Bu sebeple konuşma, yazma, algılama, öğrenme gibi tüm süreçleri buradan takip ederiz.

Güneş burcu yani aslında hepimizin en iyi bildiği çocuğumuzun burcu dediğimiz burç ise doğuştan gelen karakterle ilgili ipuçları verir. Onun en çok gelişebileceği alanları ve bunu ne şekilde yapabileceğini bize anlatır. Yaşamdaki ana amacını simgeler. Ego’dur. Güneş bizim özümüzdür ve Güneş’le ilgili konular en temel konularımızdır.

Bütün bu bilgilerin ışığında çocuğumuzu gerçek anlamda fark etmek çok daha ilginç olacaktır. Bazen çocuktur geçer şeklinde yaptığımız yorumların belki de ileride daha büyük bir soruna yol açabileceğini önceden fark ederek daha farklı bir tavır sergileyebiliriz. Arkadaşlık ilişkilerinde anlayamadığımız, anlamlandıramadığımız, çocuğumuzun bize tam olarak anlatamadığı durumları daha rahat çözümleyebiliriz.

Çocuğumuzun potansiyellerini bilirsek, okuldaki durumu ile ilgili konuları daha farklı bir perspektiften görebiliriz ve onun da diğerleri gibi ya da herkes gibi olmasının o kadar da önemli olmadığını fark edebiliriz.

Her doğum haritası eşsizdir ve herkes kendi potansiyelleriyle dünyaya gelir. Çocuklarımızı kendi isteklerimiz doğrultusunda şekillendirmeye çalışmak aslında en başından iki tarafı da yıpratacak bir mücadeleye girmek olacaktır. Onun yerine çocuğumuzun kendi potansiyelleriyle bizim isteklerimiz arasında ortak bir payda bulabilirsek bu süreç her iki taraf için de daha keyifli bir hale dönüşecektir ve bizler de nihayetinde ortaya kendi potansiyellerini maksimize etmiş, kendi zayıflıklarının farkında ve bunları iyileştirmek için çabalayan, ayaklarının üzerinde durabilen birer birey yetiştirmiş oluruz.

Çocuk haritalarının danışmanlığını çocuklar reşit olana kadar anne ve babalarıyla yapmak çok daha doğrudur. Çünkü biz astrologlar potansiyellerden bahsediyoruz ve bunları geliştirmek için gerekli olasılıkları konuşuyoruz. Eğer haritasını belli bir olgunluğa gelmeden önce çocuğun kendisine anlatırsak bazı cümleleri bir kalıp olarak alması gibi bir risk taşıyacaktır. Örneğin benim Merkür’üm Balık burcunda, odaklanmak ve detaylara hâkim olmak konusunda benden çok şey beklemeyin gibi bir düşünce geliştirebilir. Ama Balık burcundaki Merkür’ü nasıl efektif anlamda kullanabileceği kısmını kaçırabilir. Bu sebeple en az 18 yaşına kadar bu haritaları annelerle ya da babalarla hatta mümkünse birlikte yorumlamak daha doğru olacaktır.