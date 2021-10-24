Çocuk istismarcısı yaşlı adam 22 yıl hapis cezası aldı

Texas’ta yaşayan 71 yaşındaki Joe Eddie Stephens, ailesinin şüpheleri üzerine çocuk pornografisi davasında yargılanıyordu. Stephens'ın, yetkililerin bilgisayarındaki verileri ele geçirmesine engel olmak için 24 çekiç müdahalesiyle bilgisayarını parçaladığı ortaya çıktı.

Dava, Mayıs 2019'da Stephens’ın oğlunun, babasının torununun ilkokulundan iki genç kızı evine aldığını öğrenmesiyle başladı. Stephens, mayo giymiş iki genç kızın fotoğraflarını çekiyordu. Stephens’in oğlu şüphelenerek, babasının bilgisayarındaki tarayıcı geçmişini kontrol etti ve babasının daha önce çocuk pornosuna eriştiğini gördü. Ardından yaşanan tartışmalardan sonra polis çağırıldı ve mahkemeye başvuruldu.

Çocuk pornografisi nedeniyle ailesiyle karşı karşıya kalan Stephens, arama kayıtlarının kendisine ait olmadığını bilgisayarına bir başkasını eriştiğini iddia etti. Daha sonra öfkelenen Stephens, polis gelmeden önce bilgisayarını çekiçle parçaladı. Bölge Savcısı Jeff Swain bilgisayarın imha edildiğini ve yetkililerin hiçbir videoya erişemediğini söyledi. Ancak Stephens’in cep telefonunda jimnastik hareketleri yapan mayolu kızların videosu vardı.

Davada görevli Bölge Savcı Yardımcısı Travis Warner, "Bu görüntüler, cinsel açıdan kışkırtıcı şekillerde poz veren iç çamaşırları giymiş ergenlik öncesi kızlara aitti” dedi.

Yaşlı adamın bilgisayarının parçalandığı ve dolayısıyla delile erişilemediği halde ceza alması üzerine Swain, "Bir sanığın mahkum edilmesine sebep olacak kanıtları yok etmesi şüphelinin hakkındaki iddialara kanıt nitelindedir" dedi.

Sonuç olarak 71 yaşındaki Stephens'e çocuk pornografisine teşvikten 12, delilleri imha etme girişiminden 10 yıl hapis cezası verildi.



