Çocuk katil dehşeti! Öldüren 14, öldürülen 5 yaşında...

Birleşik Krallık'ta bulunan Galler'de büyük bir dehşet ortaya çıktı. Güney Galler polisi, cesedi Ogmore Nehri'nde bulunan 5 yaşındaki Logna Mwangi'nin katilinin 14 yaşında bir genç olduğunu açıkladı. Katil gencin sicilinde daha önce adaletin seyrini bozma suçunun da olduğu belirtildi. Mwangi'nin cinayetine ilgili olarak annesi ve üvey babası da suçlandı.

31 Temmuz günü saat sabat 5.45 sularından itibaren kayıp olan 5 yaşındaki Logan'ın cesedi aynı gün Ogmore Nehri'nden çıkarılmıştı.

Polis, Logan'ın katili olarak evi nehre çok yakın bir yerde bulunan 14 yaşındaki genci gösterdi.

14 yaşındaki gencin daha önce adaletin seyrini bozma suçu işlediği öğrenilirken gencin kimliği yasal nedenlerden dolayı açıklanmadı.

Logan'ın annesi Angharad Williamson ve üvey babası John Cole

Öte yandan Logan Mwangi'nin annesi Angharad Williamson ve üvey babası John Cole'un da cinayet hakkında adaletin seyrini bozma suçu işlediği belirtildi. John Cole ise cinayet ile yargılanıyor.

Arkadaşları ve ailesi tarafından 'çok tatlı ve akıllı' tanımlanan Logan, büyük bir üzüntü ile anıldı.