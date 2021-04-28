Çocuk kitaplarını neden kullanmalıyız?

Yaşamın ilk yıllarında ise çocukların karşılaştıkları zorlukları anlamlandırabilmeleri ve aşabilmeleri için yetişkin rehberliği gerekir. Burada bahsedilen yetişkin rehberliği, problemin yetişkin tarafından çözülmesi değildir. Bunun yerine çocuğun zorlu konuları anlayabilmesi için yetişkinlerin çocuğun gelişimine uygun materyal, yöntem ve ortam sunmasıdır. Bir yakınını kaybetme, salgın, bedenini tanıma gibi kavramlar çocuk için soyut kalmaktadır. Bu konuları saklamak ya da geçiştirmek yerine doğru şekilde anlatmak ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak gerekir.

Yazar Tuğçe Güzelyurt

Ebeveynler zorlu konuların çocuklarına anlatılması gerektiğini bilmelerine rağmen bu konular bazen ebeveynlerin konuşmaya çekindiği korkulu bir rüya haline gelebilir. Tam da bu noktada çocuk kitapları yetişkinlere destek olur. Çocuk kitapları dünya ile çocuklar arasında güvenli adımların atılabileceği bir köprü oluşturur.

Çocukların çekinip sormaktan vazgeçtiği ya da ebeveynlerin aktarmakta zorlandığı konular kitaplar aracılığıyla somutlaşır. Böylelikle ebeveyn ve çocuk arasındaki sağlıklı iletişim yollarından biri açılır. Çocuk için anlamlandırması, ebeveynler için ise aktarılması zor olduğu düşünülen konuları çocuk kitapları basit bir şekilde sunabilir. “Masal dinlememiş çocuklar büyüyünce kedi resmini bile cetvelle çizerler” der Cemal Süreya.