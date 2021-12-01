Etkinlik Rehberi Çocuk oyunları: Küçük ajanlar

Çocuk oyunları: Küçük ajanlar

Etkinlik Rehberi

Çocuk oyunları: Küçük ajanlar

Çocuğunuz küçük ajanlar oyunu oynarken hem dikkatini hem de vücut koordinasyonu becerilerini geliştiriyor olacak.

01 Aralık 2021, Çarşamba 09:13 Son Güncelleme:
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Malzemeler: Renkli koli bandı.

NASIL OYNANIR?

Renkli koli bandını evinizde bir antrede duvardan duvara olacak şekilde yapıştırarak çocuğunuzun geçebileceği bir labirent yapın. Daha sonrasında süre tutun ve çocuğunuzdan bantlara değmeden bu labirentten geçmesini isteyin. Oyunu daha ilgi çekici bir hale getirmek için bir senaryo kurabilirsiniz. Çocuğunuza bir ajan olduğunu ve bu gizli görev için labirentin başından sonuna gitmesi gerektiğini söyleyebilirsiniz.

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Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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