Çocuk oyunları: Küçük ajanlar

Malzemeler: Renkli koli bandı.

NASIL OYNANIR?

Renkli koli bandını evinizde bir antrede duvardan duvara olacak şekilde yapıştırarak çocuğunuzun geçebileceği bir labirent yapın. Daha sonrasında süre tutun ve çocuğunuzdan bantlara değmeden bu labirentten geçmesini isteyin. Oyunu daha ilgi çekici bir hale getirmek için bir senaryo kurabilirsiniz. Çocuğunuza bir ajan olduğunu ve bu gizli görev için labirentin başından sonuna gitmesi gerektiğini söyleyebilirsiniz.