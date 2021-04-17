Uygulama geliştiricisi Kosta Eleftheriou, Appe Store'da bulunan 'Jungle Runner 2k21' adlı bir çocuk oyununun, aslında bir kumar uygulaması olduğunu keşfetti.

Türkiye'deki kullanıcılara yönelik olan uygulamanın, diğer bir dizi ülkede de kullanıldığı tespit edildi.

Jungle Runner 2k21, ilk bakışta kötü grafiklere ve oynayış pratiğine sahip bir çocuk oyunu olarak öne çıkıyor.

Eleftheriou'nun paylaştığı bilgiye göre, uygulama bünyesinde resmi kanallara takılmadan gerçek parayla kumar oynamak mümkün. Uygulamada gerçek parayla kumar oynamak ve bunun için yapılacak gereken ödemeler, Apple Store'un sunduğu ve zorunlu olan resmi yollardan geçmeyerek kripto paralarla yapılıyor.

Ancak Eleftheriou'ya göre oyunda, diğer uyglamaların aksine para kazanmak mümkün değil; oyuna para yüklendiği bir durumda, kazanılması halinde hesaba para yatırılmıyor.

Eleftheriou, bu uygulamanın kullanıcılarının ya Türkiye'de ya da Türkiye VPN'i kullandığı notunu düşüyor.

Bu arada, gizli kumarhaneyi sadece Türkiye IP adresine sahip Apple Store kullanıcıların yanı sıra İtalya ve Kazakistanlı kullanıcılar da görebiliyor.

Eleftheriou, geliştiricinin uygulamayı tanıtmak için manipüle edilmiş resimler kullandığını da beliritiyor.