Çocuk parkında facianın eşiğinden dönüldü! Çocukların oyun oynadığı sırada...
İstanbul Bakırköy'de çocuk parkında facianın eşiğinden dönüldü. Çocukların oyun oynadığı sırada yerinden sökülen ağaç devrildi. Sesi duyan çocuklar son anda kaçarak yara almadan kurtuldu.
28 Haziran 2021, Pazartesi 10:24 Son Güncelleme:
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Olay saat 17.30 sıralarında Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Terakki Aralığı Sokak'ta bulunan parkta meydana geldi.
Çocukların oyun oynadığı, sokak sakinlerinin de banklarda altında oturduğu sırada 20 yıllık ağaçtan sesler gelmeye başladı. Altında oturanlar kaçarken, ağaç eğildikten sonra kökünden sökülerek tamamen devrildi.
Bildirilmesi üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri elektrikli testere ile ağacı parçalara ayırdı.
Ağacın devrildiğini gören bir sokak sakini, "Kendiliğinden çatırdamaya başladı, sonra bir anda yere indi. Allah'tan altında çocuklar yoktu. İtfaiyeyi çağırdık, hemen geldiler kestiler. 20 senelik ağaç" dedi.
DHA
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