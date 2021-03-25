Çocuk polikliniğine günün her saati başvurulabiliyor

Bu konuda ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk Polikliniği, uzman hekimlerden oluşan kadrosuyla günün her saatinde çocuklarının sağlığı için hizmet veriyor. Hastane, hem 7 gün/24 saat hizmet veren Acil Pediatri Servisi hem de daha uzun süre ebeveynlerin ve çocukların yanında olmayı amaçlayan çalışma saatleri uygulaması sayesinde ailelere sağlık hizmetlerini diledikleri saatte alma imkânı sunuyor. Uzman pediatri ekibi, hafta içi 08:00-20:00 ve cumartesi günleri ise 08:00-18:00 saatleri arasında çocuk hastaları kabul ediyor.