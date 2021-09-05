Dünya Çocuk sapığı katiline halk sahip çıktı

Çocuk sapığı katiline halk sahip çıktı

Dünya

Çocuk sapığı katiline halk sahip çıktı

Rusya’da kızı dahil birçok çocuğu istismar ettiğini öğrendiği arkadaşını öldüren babaya halk sahip çıktı.

05 Eylül 2021, Pazar 10:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Rusya’da kendi kızını ve başka çocukları istismar eden arkadaşını öldüren Vyacheslav M.’nin (34) ceza almaması için kampanya başlatıldı. Buna göre Vyacheslav M., arkadaşı Oleg Sviridov (32) ile bir akşam içki içerken telefonundaki çocuk istismarı görüntülerine rastladı. Görüntüler arasında Vyacheslav M.’nin sekiz yaşındaki kızı da vardı. Sviridov, çılgına dönen Vyacheslav M.’nin elinden kaçtı. Vyacheslav M. durumu polise bildirdi. Ama polisin Sviridov’u bulmasını beklemeden onu buldu.

KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Polise haber vermek yerine Sviridov’u bıçaklayarak öldürdü. Sviridov’un cesedi, yaşadığı Vintai kasabası yakınlarında bulundu. Polis, Sviridov’un telefonunda sayısız çocuğa ait istismar görüntüsü olduğunu doğruladı. Vyacheslav M. ülkede ‘kahraman’ ilan edildi. Şimdi Rusya’da kamuoyu ve medya, Vyacheslav M.’nin ceza almaması için yetkililere çağrıda bulunuyor. Kampanyaya ülkenin en ünlü gazetecilerinden Ksenia Sobchak da destek veriyor.

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Doğayı Cep'ten yeşillendirin
Murat Gülderen
Murat Çelik
Okullar ve sorular
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefet adayını sona saklıyor...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kadınlar başkaldırdı! Taliban şaşkına döndü…