Çocuk sapığı katiline halk sahip çıktı

Rusya’da kendi kızını ve başka çocukları istismar eden arkadaşını öldüren Vyacheslav M.’nin (34) ceza almaması için kampanya başlatıldı. Buna göre Vyacheslav M., arkadaşı Oleg Sviridov (32) ile bir akşam içki içerken telefonundaki çocuk istismarı görüntülerine rastladı. Görüntüler arasında Vyacheslav M.’nin sekiz yaşındaki kızı da vardı. Sviridov, çılgına dönen Vyacheslav M.’nin elinden kaçtı. Vyacheslav M. durumu polise bildirdi. Ama polisin Sviridov’u bulmasını beklemeden onu buldu.

KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Polise haber vermek yerine Sviridov’u bıçaklayarak öldürdü. Sviridov’un cesedi, yaşadığı Vintai kasabası yakınlarında bulundu. Polis, Sviridov’un telefonunda sayısız çocuğa ait istismar görüntüsü olduğunu doğruladı. Vyacheslav M. ülkede ‘kahraman’ ilan edildi. Şimdi Rusya’da kamuoyu ve medya, Vyacheslav M.’nin ceza almaması için yetkililere çağrıda bulunuyor. Kampanyaya ülkenin en ünlü gazetecilerinden Ksenia Sobchak da destek veriyor.