Eğitime yönelik müziklerden motivasyon amaçlı müziklere kadar, çocukların saatlerce şarkı söylemesini dans etmesini ve öğrenmesini sağlayacak şarkıları içeren Okula Dönüş, Çocuklar için Egzersiz, Oyuna Devam!, ABC ile Eğlence, Şarkılarla Say! ve çok daha fazlasını içeren yeni listelere sahip.

Apple Music Çocuk ve Aile kategorisinde, küçük süper kahramanlar için Süper kahraman şarkılarıyla dolu yeni Süper Kahraman Şarkıları veya güçlü kadın karakterleri desteklemeye yönelik mesajlar içeren prenses şarkılarıyla dolu Prenseslerin Gücü çalma listesi gibi, genç ve çılgın düş güçlerini canlandırmaya yönelik yeni çalma listeleri de ilk kez sunuluyor. Ayrıca genç pop severler için Tüm Aile İçin Pop ve heyecanlı korsan hikayelerini sevenler için Küçük Denizciler gibi çalma listelerini ve çok daha fazlası yer alıyor.

Apple Music Çocuk ve Aile alanında, banyo zamanından yemek saatine, dans saatine ve daha fazlasına kadar hemen her duruma uygun çalma listeleri ve videolar sunuluyor. Çocuk müziklerinin çeşitliliği o kadar arttı ki ebeveynler ve çocuklar şimdi favori şarkıları üzerinden birlikte eğleniyorlar. Bir zamanlar, çocuk müzikleri ninnilerle ve kuşaktan kuşağa geçen oyun şarkılarıyla sınırlıydı. Bugünlerde ise, seçenekler sonsuz. Çocuk müzikleri çok büyük bir değişim yaşadı. Bugün tüm ailenin sevdiği muhteşem müzikler sunuluyor. Çocuk ve Aile, Apple Music’te en hızlı büyüyen kategorilerden biri ve bu pandemi sırasında ebeveynler için giderek daha da önemli hale gelen bir araç işlevi görüyor. Çalma listelerimizi, çocukların ve tabii ebeveynlerin çok seveceğini bildiğimiz yeni müzikler çıktıkça, editörlerimiz tarafından her gün güncelleniyor.

Pandemi sürecinde, Apple Music’te Çocuk ve Aile içeriklerini dinlemek için harcanan sürede önemli bir artış görüldü. En dikkat çeken nokta da, ailelerin aktif kalmanın ve eğlenmenin yollarını araması nedeniyle Ailece Dans Partisi ve Çocuklar İçin Dans Partisi, Tüm Aile İçin Pop ve Çocuklar İçin İspanyolca Şarkılar gibi popüler çalma listelerinde dikkat çekici bir artış gözlendi ve Çocuklarla Yolculuk çalma listemiz, bu yaz sosyal mesafeye uyarak tatil yapmak üzere yola çıkan aileler için kurtarıcı oldu. Apple Music ile, iPhone, CarPlay, Apple Watch, iPad, iPod Mac ve Apple TV’nizde veya internette kesintisiz bir şekilde müzik dinleyebilirsiniz. Apple Music, Android cihazlarda da kullanılabiliyor.