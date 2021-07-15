Çocukluk Çocuk ve sağlıklı bilişsel gelişimi

Çocuk ve sağlıklı bilişsel gelişimi

Çocukluk

Çocuk ve sağlıklı bilişsel gelişimi

Bilişsel gelişim, kişilerin zihinsel yetilerinin süreç içerisindeki değişimine işaret eder ve dünyayı anlamlandırabilmek ve günlük hayat fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmek için gerekli bir süreçtir. Dikkat, hafıza, düşünme süreçleri, planlama ve organizasyon becerileri, empati ve duyguları anlama, dil gelişimi gibi pek çok alan bilişsel gelişim sürecinin içerisine dahildir. Bilişsel gelişimin en hızlı olduğu yıllar beynin hâlâ gelişmekte olduğu çocukluk yıllarıdır. Bu sebeple çocukların bilişsel gelişimini doğru araçlarla desteklemek önemlidir. Uzman Psikolog Beste Uysal konu hakkında açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz 2021, Perşembe 11:08 Son Güncelleme:
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Peki, çocuğunuzun bilişsel gelişimini desteklemek için neler yapabilirsiniz? Farklı uyaranlarla temas etmesini sağlayın. Bunun en güzel yolu farklı doku, yapı ve tiplerde oyuncaklar ve oyunlarla temasını sağlamaktır. Farklı oyunlar aracılığı ile ebeveynleri ve kardeşleri arasındaki iletişimi geliştirmek sağlıklı bir sosyal biliş için çok kıymetlidir. Bunun için oyunlara göz teması, fiziksel temaslar ve ortak dikkat gerektiren aktiviteleri dâhil edin. Yaşına ve gelişimine uygun kitaplar, hikâyeler, müziğin ve birlikte şarkı söylemenin oyunlara dahil olması da fayda sağlayacaktır.

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