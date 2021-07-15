Çocuk ve sağlıklı bilişsel gelişimi

Peki, çocuğunuzun bilişsel gelişimini desteklemek için neler yapabilirsiniz? Farklı uyaranlarla temas etmesini sağlayın. Bunun en güzel yolu farklı doku, yapı ve tiplerde oyuncaklar ve oyunlarla temasını sağlamaktır. Farklı oyunlar aracılığı ile ebeveynleri ve kardeşleri arasındaki iletişimi geliştirmek sağlıklı bir sosyal biliş için çok kıymetlidir. Bunun için oyunlara göz teması, fiziksel temaslar ve ortak dikkat gerektiren aktiviteleri dâhil edin. Yaşına ve gelişimine uygun kitaplar, hikâyeler, müziğin ve birlikte şarkı söylemenin oyunlara dahil olması da fayda sağlayacaktır.