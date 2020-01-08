Ergenlik ve çocukluk döneminde yaşanan depresyon eğer etkili olarak tedavi edilmezse bireyin; sosyal, akademik, aile hayatını etkileyeceği gibi kişinin kendisine de ciddi boyutlarda zarar verebiliyor. Çocuk veya ergende görülen depresyonun birçok belirtisi söz konusudur. Bu aşamada ailelerin ve öğretmenlerin; çocukların okul içerisinde akranlarıyla kurduğu iletişime, aile içi davranış ve tutumlarına dikkat etmesi çok önemli bir faktördür. Çocuk ya da ergenlik dönemindeki gençlerde görülen depresyonun tedavisinde, antidepresan ilaçlar tercih edilebilmektedir. Peki, antidepresan kullanımı nasıl olmalıdır? Psikiyatri Uzmanı ve Psikoterapist Dr. Adnan Çoban, konu hakkında merak edilenleri anlattı.

Antidepresan ilaçlar bağımlılık yapar mı?

Birçok insan, çocuklarda psikiyatrik ilaç kullanımına önyargılı bir şekilde yaklaşmaktadır. Ancak günümüzde antidepresan ilaçların çoğu rahatlıkla kullanılabilmektedir. Antidepresanların bağımlılık yapıcı etkisi yoktur. Beyne veya çocuğun gelişimine zarar vermez. "Çocuğa antidepresan verilir mi?" sorusunun "Çocuğa antibiyotik verilir mi?" veya "Çocuğa ağrı kesici verilir mi?" sorusundan farkı yoktur. Çocuğa verilebilecek ve verilemeyecek antibiyotik vardır. Bundan dolayı çocukların kullanabileceği ve kullanamayacağı antidepresanlar bulunmaktadır. Hamile ve emziren kadınlarda, yaşlı bireylerde ve çocuklarda bütün ilaçlar ölçülü bir şekilde kullanılmalıdır.

Antidepresan ilaçları iyileşme sağlıyor mu?

Önceki yıllarda kullanılan antidepresanlar, kalp ritminde problemlere yol açabiliyordu. Bundan dolayı; 15-20 yıl öncesine kadar zorundalık teşkil etmediği sürece, çocukların depresyon ilacı kullanması uygun görülmemekteydi. Ancak 90'lı yıllarda çok sayıda antidepresanın geliştirilmesiyle beraber; milyonlarca çocuk antidepresan kullandı ve bu ilaçların güvenilir olduğu tespit edildi. Tüm bu faktörler göz önüne alındığında; çocuk ve ergenler tedavi süreci içerisinde kendilerine uygun görülen antidepresan ilaçları kullanabilmektedir. Antidepresan ilaçlar, doktor kontrolü eşliğinde kullanıldığında, çocuk ya da ergenin içinde bulunduğu rahatsızlıktan kurtulmasına yardımcı olacaktır.

Çocuk ve ergenlerde bu belirtilere dikkat!

Eğer çocuğun işlevselliğini ileri derecede bozan bir depresif ya da kaygı durumu söz konusu ise; ergende intihar düşünceleri, çocukta aşırı hırçınlık, davranış problemleri, aşırı disiplinsiz tavırlar, ders performansında yüksek oranda düşüklük, okuldan kaçma ve okula gitmeme isteği, uykusuzluk, iştahsızlık, dikkatsizlik gibi belirtiler varsa mutlaka bir psikiyatriste danışılmalı ve ilaç tedavisi planlanmalıdır. Çünkü bu davranışlar, çoğu zaman serotonin ve norepinefrin gibi mutluluk kimyasallarının azalmasıyla ilişkilidir. Bu kimyasalları takviye etmek son derece önemlidir.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr

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