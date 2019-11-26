Çocuk 12. bölüm fragmanı! Çocuk yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Star TV'nin sevilen dizisi Çocuk'da işler iyice karıştı. Hasan'ın akıbeti Ali Kemal'in vicdanına mı kaldı? Çocuk son bölümde neler oldu? Çocuk 11. bölümde neler yaşanacak? Hasan ve Akça'yı neler bekliyor? Çocuk 11. bölüm ile ekranlarda. Çocuk 12. bölüm fragmanı merakla bekleniyor.

Hasan’ın hayatı Ali Kemal’in kararına bağlıdır!

Hasan’ın hayatı Ali Kemal’in kararına bağlıdır. Ali Kemal, abisini ölüme terk edemez, son anda alıp bağ evine götürür. Hasan kendine gelip ayaklanırken abi, kardeş arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Asiye oğullarının arasına girip bir uzlaşma sağlamaya çalışsa da başarılı olamaz. Efe konusunda ikisinin de kararı nettir.

Ferhat ve Kadir, Hasan’ın vurulmasıyla daha da öfkelenirlerken Hasan’ın hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak Efe’yi görmek için köşke girmesi ikilinin Hasan’a olan güvenini sarsmaya başlar. Hasan’ın Zeynep’i himayesine alması bu durumu daha da körükler. İkili Yavuz’un intikamını Hasan’dan habersiz almaya karar verirken, Hasan da köşke oğlunun doğum gününe davet edilmiştir.

Akça, Ali Kemal’in oynadığı oyundan habersiz Hasan’la aralarındaki kırgınlığın bir nebze olsa da düzeleceğini düşünerek Efe’nin doğum günü partisine gelir. Kutlamanın yeri son anda değişmiştir. Asiye ve Akça bu durumdan Hasan’ın haberi olduğunu düşünürken, Hasan elinde hediyesiyle köşke gelir. Ali Kemal’in Hasan’a oyun oynadığını öğrenen Asiye ve Akça kahrolurken…

Oyuna getirildiğini anlayan Hasan, Zeynep’in yardımıyla mekana gelir. Hasan’ın son anda öfkesine yenik düşmesi Efe’nin en mutlu gününü mahvederken Murat’ın Kadir’ler tarafından kaçırılması her şeyi daha da altüst eder. Hasan artık bir karar vermek zorundadır… Kardeşi Murat mı yoksa kardeşim dediği Kadir ve Ferhat’ı mı kurtaracaktır… Hasan’ın bu kararı Karasu ailesi ve Akça için kartların yeniden dağıtılmasına sebep olacaktır.

Çocuk 11. bölüm özeti

Hasan ve Karasu ailesi arasında büyük bir yüzleşme yaşanır.

Hasan’ın Şule’den duyduklarıyla dünyası altüst olur. Efe, Hasan’ın oğludur. Bunca sene öldüğünü düşündüğü, bunun için kendini suçladığı oğlu gözünün önündedir. Hasan, bütün öfkesiyle köşke giderken Asiye ve Ali Kemal de Zeynep’ten Hasan’ın her şeyi öğrendiği bilgisini alır. Asiye, korkuyla Ali Kemal ve Efe’yi evden uzaklaştırmaya çalışırken Ali Kemal hiçbir yere gitmemekte kararlıdır. Hasan ve Karasu ailesi arasında büyük bir yüzleşme yaşanır. Hasan’ın elindeki silahla bir adım ileriye gitmesine oğlu engel olur. Hasan dağılmıştır… Ona baba demesi gereken oğlu, Hasan’ı amcası bilmektedir. Ona söylenen bu yalanın içinde, sevdiği en çok güvendiği Akça’nın da payı vardır. Hasan ve Akça’nın yolları büyük bir tartışmayla ayrılırken Şule de Zeynep’le birlikte köşkten kovulur.

Akça affedilmek için yalvarıp medet umarken Hasan için oğlunu almaktan başka düşündüğü bir şey yoktur. Asiye anneliğine yenik düşerek baba oğlu bir araya getirirken… Ali Kemal bu durum için daha büyük önlemler alması gerektiğine karar verir.

Oğlundan mahrum edilen Şule Efe’nin yurt dışına gönderildiğini öğrenir. Ali Kemal’in bu hamlesi, Hasan’ın Burak’ı kaçırmasıyla karşılık bulur. Ama Hasan bu oyunda tek başına değildir. İki baba oğullarına kavuşmak için birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye girerken, Zeynep’in ödeyemediği borcu herkesin dahil olacağı bir belaya doğru adım adım yaklaşmaktadır.

Çocuk yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Çocuk 12. bölüm fragmanı