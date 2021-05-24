Çocuk yetiştirirken baba da en az anne kadar sorumluluk almalı

Oysa bu baba-bebek bağlanmasını dahi engeller. Babalık, annenin hamile kalmasıyla birlikte başlayan ve yaşamın sonuna kadar devam eden bir yolculuktur. Bu yolculukta babanın anneye eşlik etmesi ve nitelikli bir baba-çocuk ilişkisi geliştirmesi çocuğun sosyal, duygusal, fiziksel, bilişsel, dil ve cinsel gelişimi açısından büyük önem taşır. Babası tarafından ilgi ve sevgi gören çocuklar daha başarılı, özgüveni yüksek, kendi kendine yetebilen, empati becerileri gelişmiş ve çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilen çocuklardır ve bu çocuklarda sosyal-duygusal problemlere daha az rastlanmaktadır.

ANNE-BABALARA ÖNERILER

Nitelikli bir baba-çocuk ilişkisi geliştirmek için duygularınızı eşinizle paylaşın: Bebeğinizin sadece anneye değil babaya da ihtiyacı olduğunu unutmayın. Hamilelik sürecinde eşinize destek olun, annebaba olmaya ilişkin duygularınızı hem eşinizle hem de henüz dünyaya gözlerini açmasa da bebeğinizle paylaşın. Destek alın: Baba olmaya ilişkin yoğun kaygı yaşıyorsanız, kendi babanızla olan olumsuz deneyimlerinizin çocuğunuzla olan ilişkinize yansıyacağını düşünüyorsanız bir uzmandan destek alın. Bebeğinizle temas kurun: Bebeğiniz dünyaya geldiği andan itibaren bol bol kucağınıza alın fiziksel temas kurun. Fiziksel temas kurmanın baba-bebek bağlanması için çok önemli olduğunu unutmayın. Sorumlulukları eşinizle paylaşın: Çocuğunuzun gelişimi ve eğitimiyle ilgili tüm sorumlulukları eşinizle paylaşın. Bu durum hem eşinizle hem de çocuğunuzla olan ilişkinizi olumlu etkileyecektir. Sorumluluğu azalmış bir anne mutlu bir anne demektir. Mutlu anne ise mutlu çocuklar demektir. Birlikte vakit geçirin: Çocuğunuzla sohbet edin bunun için zaman yaratın, ona duygularını paylaşması için fırsat verin anlattıklarını dinleyin ve önemseyin. Birlikte kitap okuyun, oyun oynayın, tiyatro ve sinemaya gidin, yemek hazırlayın, En önemlisi bunları yaparken keyif aldığınızı çocuğunuza hissettirin. Sevginizi davranışlarınızla belli edin: Çocuğunuza onu her koşulda çok sevdiğinizi sık sık söyleyin, sarılın, öpün. Doğru rol model olun: Sizin kızınızla ya da oğlunuzla kuracağınız ilişkinin gelecekte onların karşı cinsle kuracağı ilişkinin niteliğini etkileyeceğini unutmayın ve davranışlarınızla çocuğunuza doğru rol model olun.



