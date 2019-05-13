'Çocukça Bir Festival' sona erdi

Çocukları eğlendirirken öğretmeyi amaçlayan Çocukça Bir Festival’de çocuklar yaz tatili öncesi doğa ile birlikte güneşin tadını çıkarırken eğlencenin sınırlarını aştılar.

Her yaştan çocuğa hitap eden birbirinden farklı etkinliklerin yer aldığı festivalde birçok ödülü yarışmalar düzenlenirken çocukların sanatsal yeteneklerini geliştiren eğlenirken öğreten atölyeler gerçekleşti.

Festivalde çocukların aileleriyle birlikte katıldığı etkinliklerde renkli görüntüler ortaya çıkarken birbirinden farklı atölyelerde çocuklar, annelerine Anneler Günü için özel hediyeler tasarladılar.

Çocukların sanatsal alanlardaki yeteneklerinin gelişmesine olanak sağlayan aktivitelerde uzman olan Wapiyon tarafından düzenlenen festivalin sponsorları arasında Zuhal Müzik, Sinbo, Isabel Abbey ve Küçük Sahne yer aldı.