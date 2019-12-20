Çocukken bir köpeğe sahip olmak şizofreni riskini azaltıyor

Amerika'da yapılan bir çalışmada, araştırmacılar 13 yaşından önce köpeği olanların şizofreni riski altında olmadığını tespit etti. Uzmanlar, köpeklerin bağışıklık sistemini ve bağırsak mikrobiyomunu düzenlemeye yardımcı olabileceğini söylüyor.

Araştırmaya göre çocukluk çağında bir köpeğe sahip olmak şizofreni riskinizi azaltıyor. Araştırmacılar, 13 yaşından önce köpeği olan yetişkinlerin, zihinsel bozukluk yaşama ihtimalinin yüzde 24 daha az olduğunu buldu.

Bilim adamları, köpeklerle temasın insanların bağışıklık sistemlerini güçlendirdiğine inanıyor ve köpeklerle oynamak stresi azaltabiliyor.

Johns Hopkins Children's Center'dan Profesör Robert Yolken ve ekibinin yaptığı araştırma Plos One dergisinde yayımlandı. Profesör Yolken 'Ciddi psikiyatrik rahatsızlıklar, yaşamın ilk döneminde çevreye bağlı bağışıklık sistemi değişiklikleriyle bağlantılı." diyor ve ekliyor “Evcil hayvanlar genellikle çocukların yakın temasta bulundukları ilk şeyler arasında olduğu için, ikisi arasındaki bağlantının olanaklarını keşfetmek bizim için mantıklıydı.”

1300 kişi üzerinde yapılan araştırmada çocukluk çağında evde kedinin bulunmasının çok az yarar sağladığı bulundu. Kedi sahip olanların bipolar bozukluğa karşı koruyucu bir etkisi olmadığı görüldü.

Çalışmaya 18-65 yaş arası toplam 1.371 kadın ve erkek dahil edildi. Tüm katılımcılara, yaşamlarının ilk 12 yılında evde evcil hayvan kedisi veya köpeği olup olmadığı soruldu.

Profesör Yolken şizofreni vakalarının, çocukluk çağında evde köpek bulundurarak önlenebileceğini tahmin ediyordu. Profesör Yolken, “Doğumdan önce evde köpeği olan veya doğumdan sonraki ilk yıllarda yani üç yaşından önce köpek ile vakit geçiren çocuklarda belirgin olarak bağışıklığı koruyucu etki tespit edildi” diyor.