Çocukla iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken noktalar

İlişki kurulduktan sonra birçok ebeveynden “Biz çocuğumla arkadaş gibiyiz” cümlesini gurur dolu bir şekilde duyarsınız. Her konunun konuşulabildiği iletişimin mimarı olmuşlardır. Bunun sonucunda çocuk kendini güvende hisseder. Çocuk arkadaşlarının yanında nasıl davranıyorsa ebeveyni yanında da öyle davranmaya başlar. Sonuçta arkadaş olduklarını söyleyen annesi ya da babası değil midir? Arkadaşlar birbirlerine kural koymaz, birbirlerini uyarmaz ya da cezalandırmazlar. Ama bir dakika! Ebeveyni ona neden kızmaktadır? Of, kafası çok karışmıştır!

“ARKADAŞ GIBI OLMAK” NE DEMEK?

Ebeveynler ya da diğer yetişkinler “arkadaş gibi olmaya” bambaşka anlamlar yüklemektedir. Onlar çocukların sıkıntılarını onlarla rahat paylaşmalarını, çekinmeden kendilerini ifade etmelerini isteyerek arkadaş olmak isterler. Ancak bunun yanında onlara hâlâ saygı duyulsun, çocuklar “sınırları ve duracakları yeri” bilsin, onların hala “ebeveynleri olduklarını” unutmasınlar isterler. Tüm bu bileşenleri tek bir ilişki formunda birleştirmek çocuklar için çok zordur. Tam anlamıyla kafaları karışır! Ne yapacaklarını bilemezler. Günün sonunda karşılarındaki yetişkin ne ebeveynleri olarak kalır ne de arkadaşları. Karşılarındaki yetişkini hangi role koyacaklarını bilemezler. Bilemedikçe kaygıları yükselir. Kaygıları yükseldikçe de “söz dinlemeyen, yaramaz ya da şımarık çocuk” olurlar.

“O HALDE SERT EBEVEYN MI OLALIM?"

Çocukların ebeveynlerine ihtiyaçları var. Arkadaş gibi olurken, bu davranışlarınızı böyle isimlendirmemeye ne dersiniz? Tanımlamalar kalıplaşmış düşünceleri de beraberinde getirir. “Sıkıntılarını benimle paylaştığın için teşekkür ederim”, “Hayatında neler olduğunu merak ediyorum”, “Bugün seni mutlu eden ya da kafana taktığın neler oldu?”, “Geçen gün bana anlattığın olayın devamında ne oldu?” gibi sorular tam da istediğimiz paylaşıma açık ebeveynçocuk ilişkisini güçlendirir.