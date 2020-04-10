İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), corona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını sürece uygun olarak planlıyor. Milli egemenliğimizin sembolü TBMM’nin kuruluş yıl dönümü ve dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için herkesi 100. yıl coşkusunda birleştirecek etkinlikler düzenliyor. 21-23 Nisan tarihleri arasında, üç günlük programın hazırlığını yapan İBB, birbirinden renkli programları, salgın riski sebebiyle sokağa çıkma yasağı kapsamına alınan çocuklarla dijital ortamda buluşturulacak. 23 Nisan’da saatler 20.00’yi gösterdiğinde ise tüm Türkiye tek bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyleyecek.

Etkinlik dijital platformlarda

İBB, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklarımızın coşkuyla kutlayabilmesi için bu yıl etkinlikleri dijital platformlarda gerçekleştirecek. Şarkı ve fotoğraf yarışmaları, film gösterimleri, söyleşiler, konserler ve birçok etkinlik evlerinde online eğitimlerini sürdüren çocuklar için yapılacak.

İBB, online kanallar üzerinden opera, tiyatro, film gösterimi, konser ve söyleşiler gerçekleştirecek. Etkinlikler İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından izlenebilecek. İBB Kültür Daire Başkanlığı’na bağlı Orkestralar Müdürlüğü, 23 Nisan’a özel bir şarkıyı, çocuklar için yorumlayacak. Şarkı, 23 Nisan haftası boyunca iletişim kanalları aracılığıyla İstanbullularla paylaşılacak.

Çocukların bayramında 23 Nisan konulu resim yarışması düzenlenecek. #engüzel23Nisanım temasıyla yapılan resmin fotoğrafı paylaşılacak ve hazırlanmakta olan platform üzerinden halk oylamasına sunulacak. En çok beğeni alan fotoğrafların sahiplerine ödül verilecek.

İBB ve Satranç Federasyonu iş birliği ile 23 Nisan haftasında online satranç turnuvası yapılacak. Turnuvada hafta başı gruplar kendi içlerinde yarışacak. 23 Nisan günü de finale kalan katılımcılar belirlenecek.

Besteci ve müzik eğitimcisi Muammer Sun’un çocuk şarkıları albümü, hem cd formatında hem de dijital müzik platformları üzerinden çocuklarla paylaşılacak.

Çocukların gözünden 23 Nisan

İBB ve İstanbul Gönüllüleri’nin ortak projesi “Hadi Bize Anlat” ile çocuklar, hayallerindeki 23 Nisan’ı veya günün kendileri için önemini videoya alarak nisan23video@outlook.com adresine paylaşacak. 23 Nisan’ı çocuklardan dinleyeceğimiz projeye son başvuru tarihi ise 13 Nisan.

İnternet erişimi bulunmayan çocuklar unutulmadı

İBB, evlerinde internet erişimi bulunmayan çocuklar için de hediye setleri hazırladı. Setlerde üst yaş grubu çocuklar için okuma kitabı, daha küçükler içinse İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın içeriğini hazırladığı İsa ve Nisa Yuvamız İstanbul’da çocuk dergisi, boy kalemleri ve zeka oyunları bulunuyor. Derginin içerisinde bulmacalar, boyama aktiviteleri, hikayeler, eşleştirme oyunları gibi bölümler yer alıyor. Ayrıca, 23 Nisan teması işlenerek günün anlamı çocuklara anlatılıyor, öğrenirken eğlenceli vakit geçirmesi hedefleniyor.

Saat 20.00'de İstiklal marşı için camlara ve balkonlara

Bayramı, evde bayraklarla, alkışlarla kutlanılması için herkese çağrı yaptığı videosu ile kısa sürede sosyal medyada ses getiren minik Asya’nın daveti, tüm yurtta karşılık buluyor. İBB, 23 Nisan günü akşam 20:00’de herkesi camlardan, balkonlardan İstiklal Marşı’nı okumaya davet ediyor. Türkiye’nin her ilinde olduğu gibi İstanbullular da 23 Nisan günü İstiklal Marşı hep birlikte söyleyecek.

Yetişkinler için söyleşiler

İBB, çocuklar için planladığı etkinliklerin yanı sıra yetişkinlere özel programlar da hazırladı. 22 ve 23 Nisan akşamlarında bilinirliği yüksek isimlerin katılımıyla ‘Çocukluğumuzun 23 Nisan’ları’ ve ‘Ulusal Egemenlik’ temalı söyleşiler, yetişkinler için gerçekleştirilecek.