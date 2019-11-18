Çocuklar ara tatilde Türk kültürü ve tarihini öğreniyor

Eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinde öğrenciler zamanlarını hem eğlenebilecekleri hem de öğrenebilecekleri faaliyetlerle değerlendiriyor.

Türk kültürü dioramalarla yeniden canlandırılıyor

İlkçağdan 20. yüzyıla uzanan geniş bir döneme ait askeri tarih temalı eserlerin sergilendiği Hisart’n sahip olduğu koleksiyon Türk kültürünü ve tarihini çocukların ilgisini çekecek şekilde öğrenmelerini sağlıyor. Aileler diaromalarıyla tarihi canlandıran eşsiz Hisart Canlı Tarih Müzesi çocukların hem eğlendikleri hem de öğrendikleri bir alan oluşturuyor.

Çizgi roman kahramanlarının figürleri sergileniyor

Müzenin 6. ve son katında bulunan Hisart Cafe’de; Gladyatörler, Vikingler, Korsanlar, Batman gibi çocukların ilgisini çekecek çizgi roman kahramanlarının yanı sıra; IndianaJones, Yüzüklerin Efendisi, Star Wars gibi ses getiren Hollywood yapımı filmlerden sahnelerin canlandırıldığı diaroma ve figürler sergileniyor.