Çocuklar ara tatilde Türk kültürü ve tarihini öğreniyor
2019-2020 Eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinde çocukların eğlenceli ve verimli geçirebilecekleri alternatiflerden biri de HISART Canlı Tarih Müzesi. 15-22 Kasım tarihlerindeki arasındaki tatilde Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil etkinlik listesinde de yer alan HISART Canlı Tarih Müzesi’nde anne-babaların çocuklarıyla tarihi ve kültürel faaliyetlere katılabiliyor.
Eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinde öğrenciler zamanlarını hem eğlenebilecekleri hem de öğrenebilecekleri faaliyetlerle değerlendiriyor.
Türk kültürü dioramalarla yeniden canlandırılıyor
İlkçağdan 20. yüzyıla uzanan geniş bir döneme ait askeri tarih temalı eserlerin sergilendiği Hisart’n sahip olduğu koleksiyon Türk kültürünü ve tarihini çocukların ilgisini çekecek şekilde öğrenmelerini sağlıyor. Aileler diaromalarıyla tarihi canlandıran eşsiz Hisart Canlı Tarih Müzesi çocukların hem eğlendikleri hem de öğrendikleri bir alan oluşturuyor.
Çizgi roman kahramanlarının figürleri sergileniyor
Müzenin 6. ve son katında bulunan Hisart Cafe’de; Gladyatörler, Vikingler, Korsanlar, Batman gibi çocukların ilgisini çekecek çizgi roman kahramanlarının yanı sıra; IndianaJones, Yüzüklerin Efendisi, Star Wars gibi ses getiren Hollywood yapımı filmlerden sahnelerin canlandırıldığı diaroma ve figürler sergileniyor.