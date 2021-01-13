Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su boşandı! Hayal Kahraman'ın 11 yıllık evliliği bitti!
Ekranların unutulmaz dizilerinden olan Çocuklar Duymasın ile tanınan Hayal Kahraman Özalp, 2010 yılında Murat Kahraman Gökalp ile evlenmiş ve televizyon dünyasından uzaklaşmıştı.
13 Ocak 2021, Çarşamba 10:33 Son Güncelleme:
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İki çocuk annesi olan Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Kahraman Özalp, evliliğini bitirme kararı aldı. Çift, dün görülen duruşmada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Sabah'ın haberine göre iki çocuk annesi olan oyuncu, evliliğini bitirme kararı aldı. Eşiyle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle evliliklerini bitirmek isteyen oyuncu, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu.
11 yıllık evlilik tek celsede bitti
Çift, dün görülen duruşmada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
Kızların velayeti anneye verildi
Çiftin iki kız çocuğunun velayeti anne Hayal Kahraman Özalp'e verildi. Mahkeme nafakanın 10 bin olarak belirlenmesine karar verdi.