Eğitim & Kariyer Çocuklar elektriği eğlenceli öğrenecek

Çocuklar elektriği eğlenceli öğrenecek

Eğitim & Kariyer

Çocuklar elektriği eğlenceli öğrenecek

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), dünyadaki dezavantajlı grupların elektrik ihtiyacına yönelik çalışmalar yapan Nexans Vakfı’nın desteği ile çocukları ‘Eğlenceli Elektrik’ projesi ile buluşturuyor.

10 Aralık 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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TEGV, proje kapsamında 8-14 yaş aralığındaki çocuklar için eğlenceli videolar, oyunlar, simülasyonlar ve blog yazılarından oluşan bir web sitesi tasarlayacak. Çocuklara elektrik enerjisi hakkında bilgi verecek olan sitenin, Ocak 2022 itibarıyla açılması planlanıyor.

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