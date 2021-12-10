Çocuklar elektriği eğlenceli öğrenecek

TEGV, proje kapsamında 8-14 yaş aralığındaki çocuklar için eğlenceli videolar, oyunlar, simülasyonlar ve blog yazılarından oluşan bir web sitesi tasarlayacak. Çocuklara elektrik enerjisi hakkında bilgi verecek olan sitenin, Ocak 2022 itibarıyla açılması planlanıyor.