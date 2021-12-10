Çocuklar elektriği eğlenceli öğrenecek
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), dünyadaki dezavantajlı grupların elektrik ihtiyacına yönelik çalışmalar yapan Nexans Vakfı’nın desteği ile çocukları ‘Eğlenceli Elektrik’ projesi ile buluşturuyor.
10 Aralık 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
TEGV, proje kapsamında 8-14 yaş aralığındaki çocuklar için eğlenceli videolar, oyunlar, simülasyonlar ve blog yazılarından oluşan bir web sitesi tasarlayacak. Çocuklara elektrik enerjisi hakkında bilgi verecek olan sitenin, Ocak 2022 itibarıyla açılması planlanıyor.