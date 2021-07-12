Çocuklar en çok ne ister?

Çocuklar en çok anlaşılmayı ister. Onların her şeyden çok anlaşılmaya ihtiyaçları vardır. Önce ebeveynleri sonra da çevresi tarafından anlaşılmak ister çocuk... Anlaşılmayan çocuğun empati duygusu gelişir mi? Peki empati kurabilir mi? İnsan önce anlaşılmayı ister. Anlaşıldığını hisseden insan başkalarının duygularını da kolayca anlayarak kendini o kişinin yerine koyabilir. Çocuklar da öyledir… Onu anlayan ebeveynleri varsa zamanla empati duygusu gelişecektir. Tıpkı kendisini anlamaya, onun hissettiği duyguları hissetmeye çalışan ebeveynleri gibi başkalarının duygularını kendi duygularının yerine koymaya çalışarak onları anlayabilecektir. Sadece çocuklarınızı anlayın yeter…