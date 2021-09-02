Çocuklar evde sıkılan meyve suyunu tüketmeli mi

Meyveler bu denli kıymetliyken meyve suları evde sıkma dahi olsa çok fazla tercih edilmemelidir. Peki, evde sıkma meyve suları neden tercih dışı olmalıdır? Bunun birinci sebebi porsiyon kontrolüdür.

Örneğin 1 adet portakal tükettiğimizde midemizde kapladığı yeri hissederiz, fakat 1 bardak portakal suyu için portakalın suyuna bağlı olarak belki 2, belki 3 hatta belki de 4 adet portakal tüketmemiz gerekir. 1 portakaldan alınan şekerle 4 portakaldan alınan şeker elbette ki farklılık gösterecektir. Fazladan alınan enerji harcanmadığı takdirde de fazla kiloyla sonuçlanabilir. Özellikle diyabeti olan çocuk ve yetişkinler, meyve sularından mümkün olduğunca uzak durmalıdır çünkü kan şekerini hızla yükseltmesi olası bir durumdur. İkinci sebebiyse meyve sularında posayı çok büyük ölçüde kaybetmemizdir. Meyvelerdeki posa, bağırsaklardan şekerin emilimini yavaşlattığı için kan şekerinin çabuk yükselmesini önler. Ayrıca yağların emilimini azalttığı için de kan yağlarının yükselmesinin önüne geçer. Bu sebeple, meyvenin suyu değil kendisinin çiğ olarak tüketilmesi gerekmektedir. Elbette ki her besin/ gıda gibi, herhangi bir kan şekeri problemi yoksa zaman zaman tüketilebilir. Yeter ki alışkanlıklar meyvenin kendisini tüketmekten yana olsun.



