Çocuklar hangi öğünde ne yemeli?
Dr. Diyetisyen Gamze Şanlı Ak’tan okul öncesi ve okul çağı çocukları için örnek beslenme programları... Hazırlayan: Özgür Gökmen Çelenk
19 Mart 2021, Cuma 13:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
SABAH
● 1 yumurta ve 1 dilim peynir ile omlet
● Zeytin ● 1 dilim ekmek
ARA
● Kuru meyve ● 1 tam ceviz
veya fındık ya da badem
ÖĞLE
2 köfte kadar et veya tavuk veya balık
● 3 yemek kaşığı bulgur/kinoa/pilav
● Sebze veya salata
ARA
● Meyve ve yoğurt/süt veya yarım tost
veya ev kurabiyesi
AKŞAM
● 1 kepçe çorba ● Etli veya kıymalı sebze
yemeği ● Yoğurt ● 1 dilim ekmek
ARA
Meyve
OKUL ÇAĞI ÖRNEK PROGRAM
SABAH
1. SEÇENEK: ● 1 bardak süt
● 1 tost
2. SEÇENEK: ● 2 dilim ekmek
● Peynirli omlet ● 1 meyve
3. SEÇENEK: ● Yulaf ile süt
● 1 meyve ● Ceviz
ARA
● 1 meyve
ÖĞLE
● Çorba
● Etli veya kıymalı sebze yemeği
● Yoğurt ● 1 dilim ekmek
ARA
1. SEÇENEK: ● 1 bardak süt
● 1 meyve
2. SEÇENEK: ● 15 fındık
● 3 kuru kayısı
3. SEÇENEK: ● 1 tost
AKŞAM
3 köfte büyüklüğünde et/tavuk/
balık ● 3 yemek kaşığı bulgur/
kinoa/pilav ● Sebze veya salata
ARA
Meyve