Çocukluk Çocuklar hangi öğünde ne yemeli?

Çocuklar hangi öğünde ne yemeli?

Çocukluk

Çocuklar hangi öğünde ne yemeli?

Dr. Diyetisyen Gamze Şanlı Ak’tan okul öncesi ve okul çağı çocukları için örnek beslenme programları... Hazırlayan: Özgür Gökmen Çelenk

19 Mart 2021, Cuma 13:44 Son Güncelleme:
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OKUL ÖNCESİ ÖRNEK PROGRAM


SABAH

● 1 yumurta ve 1 dilim peynir ile omlet

● Zeytin ● 1 dilim ekmek


ARA

● Kuru meyve ● 1 tam ceviz

veya fındık ya da badem


ÖĞLE

2 köfte kadar et veya tavuk veya balık

● 3 yemek kaşığı bulgur/kinoa/pilav

● Sebze veya salata


ARA

● Meyve ve yoğurt/süt veya yarım tost

veya ev kurabiyesi


AKŞAM


● 1 kepçe çorba ● Etli veya kıymalı sebze

yemeği ● Yoğurt ● 1 dilim ekmek


ARA 

Meyve


OKUL ÇAĞI ÖRNEK PROGRAM

SABAH

1. SEÇENEK: ● 1 bardak süt

● 1 tost

2. SEÇENEK: ● 2 dilim ekmek

● Peynirli omlet ● 1 meyve

3. SEÇENEK: ● Yulaf ile süt

● 1 meyve ● Ceviz


ARA

● 1 meyve


ÖĞLE

● Çorba

● Etli veya kıymalı sebze yemeği

● Yoğurt ● 1 dilim ekmek


ARA

1. SEÇENEK: ● 1 bardak süt

● 1 meyve

2. SEÇENEK: ● 15 fındık

● 3 kuru kayısı

3. SEÇENEK: ● 1 tost


AKŞAM

3 köfte büyüklüğünde et/tavuk/

balık ● 3 yemek kaşığı bulgur/

kinoa/pilav ● Sebze veya salata


ARA 

Meyve

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