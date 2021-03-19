Çocuklar hangi öğünde ne yemeli?

OKUL ÖNCESİ ÖRNEK PROGRAM





SABAH

● 1 yumurta ve 1 dilim peynir ile omlet

● Zeytin ● 1 dilim ekmek





ARA

● Kuru meyve ● 1 tam ceviz

veya fındık ya da badem





ÖĞLE

2 köfte kadar et veya tavuk veya balık

● 3 yemek kaşığı bulgur/kinoa/pilav

● Sebze veya salata





ARA

● Meyve ve yoğurt/süt veya yarım tost

veya ev kurabiyesi





AKŞAM





● 1 kepçe çorba ● Etli veya kıymalı sebze

yemeği ● Yoğurt ● 1 dilim ekmek





ARA

Meyve





OKUL ÇAĞI ÖRNEK PROGRAM

SABAH

1. SEÇENEK: ● 1 bardak süt

● 1 tost

2. SEÇENEK: ● 2 dilim ekmek

● Peynirli omlet ● 1 meyve

3. SEÇENEK: ● Yulaf ile süt

● 1 meyve ● Ceviz





ARA

● 1 meyve





ÖĞLE

● Çorba

● Etli veya kıymalı sebze yemeği

● Yoğurt ● 1 dilim ekmek





ARA

1. SEÇENEK: ● 1 bardak süt

● 1 meyve

2. SEÇENEK: ● 15 fındık

● 3 kuru kayısı

3. SEÇENEK: ● 1 tost





AKŞAM

3 köfte büyüklüğünde et/tavuk/

balık ● 3 yemek kaşığı bulgur/

kinoa/pilav ● Sebze veya salata





ARA

Meyve