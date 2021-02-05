Çocuklar her koşulda sevildiklerini bilmeye ihtiyaç duyarlar

Her ebeveyn çocuğuna elinden gelenin en iyisini sunmak için çabalar. Emek verdiği o toprakta hep en güzel çiçekler yeşersin diye bekleyen bir bahçıvan gibi heyecanla çocuğunun büyümesini izler. Hayaller kurar, fedakarlıklar yapar ve beklentiler devreye girmeye başlar. Çocuklar zaman zaman ebeveynlerini şaşırtabilirler.

Kendilerinden beklenenleri yapmaz, yapamazlar. Onlara uygun olmayan, onları mutlu etmeyecek beklentileri karşılamayı reddederler. Bu reddedişler; bazen bir mağazada ağlayarak oyuncak isteme, bazen sebze yememe, bazen sınıfta en yüksek notları alamama, bazen de aile işini devam ettirmek istememe şeklinde ailenin beklentilerinin ortasına düşüverir. Çocukların bir kısmı oldukça şanslıdır.

Ailelerinin isteklerine tam uyum göstermeseler, hatta onları kızdırsalar bile hâlâ çok sevildiklerini hep hissederler. Bazı çocuklar ise ailelerinden “Böyle yaparsan seni sevmem” cümlesini duyarlar.

Sevilmediğini düşünür

Onları sakinleştirmek için, kurallara uymaları için söylenen bu cümle onları daha da hırçınlaştırır, çünkü korkarlar. Hayatta en çok ihtiyaç duydukları, en çok sevdikleri kişiler tarafından sevilmediklerini düşünürler. Daha fenası da sevilmek için bir şey yapmaları gerektiğini düşünürler. Ebeveynler aslında bunu demek istemez. Onlar çocuklarını hâlâ çok sevmeye devam ederler. Sadece biraz daha az ağlasın, uslu dursun, ondan istediklerini yapsın isterler.

Sabırsız davranmak normal

İstekleri masumdur, çocuklarını düşünerek davranırlar. Kullandıkları kelimenin bu kadar yıkıcı olabileceğini genelde düşünmezler, fark etmezler. Çocuklarına verdikleri mesajın “Seni sevmemi istiyorsan, istediğimi yapman gerekiyor. Seni olduğun gibi, koşulsuz sevmiyorum” olduğunu bilseler ne çok üzülürler. Bir ebeveynin çocuğuna kızması, yorulması, çaresiz hissetmesinden daha normal ne olabilir? Böyle zamanlarda daha sabırsız davranmak normaldir. Ebeveynin çocuğuna “Şuan böyle davrandığın için sana çok kızgınım” diyerek duygularını ifade etmesi oldukça yerinde olacaktır. Ancak küsmek, konuşmamak, “Git, böyle yaptığına göre beni sevmiyorsun. O zaman ben de seni sevmiyorum” demek çocuğun dünyası için oldukça sarsıcı ifadelerdir.

Böyle cümlelerden uzak kalarak duygusunu ve çocuğundan beklentisini ifade eden ebeveynlerin çocukları da o kargaşa ortamında daha da hırçınlaşmaz ve sorunlar daha rahat çözülebilir.





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