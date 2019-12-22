Çocuklar için basit bir ekmek deneyi: 'Elleri yıkamak neden önemli?'

Çocuklara çok erken yaşlardan itibaren elleri yıkama konusunda düzenli bir alışkanlık edindirmek gerekiyor. Okul öncesinde aileler, okula başladıktan sonra da öğretmenler elleri düzenli olarak yıkamanın önemini anlatan faaliyetler yapabiliyor. ABD’de bir ilköğretim öğretmeni Dayna Robertson sosyal medya hesabında çocuklara neden ellerini yıkamaları gerektiğini anlatan bir deney gerçekleştirdi. Deney facebookta viral oldu ve şu ana kadar 65 bin kez paylaşıldı. Sonuçları hayli ilginç olan bu deney için ihtiyacınız olan tek şey birkaç dilim ekmek.

Science Alerts'in haberine göre, Robertson, meslektaşı Jaralee Metcalf ile birlikte, bu klasik sınıf etkinliğini öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdi.

Aynı günde alınan bir ekmekten parçalar eli temiz ve kirli olan çocuklara dokunduruldu. Bir ay sonra ne olacağını görmek için ekmeği tek tek plastik torbalara koydular.

Deneyde çocuklar, el değmemiş bir dilim ekmeğe, biri yıkanmamış ellerle, biri el dezenfektanlı olarak, bir diğeri de sıcak su ve sabunla yıkanmış ellerle dokundu. Sonuçlar oldukça şaşırtıcı.

Bilgisayara dokundurulan ekmekte ise sonuç pek iç açıcı değil. Kirli ellerle dokunulan ekmekle, el dezenfektanlı halde dokunulan ekmekte de küf artışı gözlendi. Bu kısıma kadar el dezenfektanlarının da el yıkamanın yerine geçmediğini de ispat etmiş oldular. Su ve sabun ile yıkanmış ellerle dokunulan ekmekler de ise küf gelişimi görülmedi.

Uzmanlar, çocuklara tuvaleti kullandıktan sonra, burnunu sildikten ve hayvanlara dokunduktan sonra mutlaka ellerini yıkamaları konusunda alışkanlık kazandırılması gerektiğini söylüyor.

Ne yazık ki, araştırmalar, elleri doğru bir şekilde yıkamak için tüm bu nedenlere rağmen , birçok insanın takip etmediğini ve denediklerinde bile ellerini yeterince yıkamadıklarını gösteriyor.

Fotoğraflar: Jaralee Annice Metcalf