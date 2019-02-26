Çocuklar için eğitici bir hafta sonu

SEVİM BÜYÜKTAŞ DEMİR

sevim.demir@posta.com.tr

Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi

Müzede dünyadan ve Türkiye’den tarih, kültür, sanat, spor ve siyaset dünyasından yaklaşık 60 ünlü ismin balmumu heykelleri yer alıyor. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde tarihi bir gezintinin yapılabileceği müzede Türkiye’den birçok ismin yanı sıra çok sayıda uluslararası müzik, spor ve film yıldızı da görülebilecek.

Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi

Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’nün kabrinin bulunduğu Ankara’daki Anıtkabir’de, aynı zamanda bir müze de yer alıyor. Atatürk’ün kullandığı eşyalar bu müzede sergileniyor. Müzeyi gezerken Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda yaşanan güçlükleri hissediyorsunuz. Atatürk’ün kütüphanesinde yer alan 3 bin 123 adet kitabın sergilendiği Atatürk Özel Kitaplığı müzede mutlaka görülmesi gereken bölümlerden biri.

Pera Müzesi

İstanbul’un Tepebaşı semtinde bulunan müzede, oryantalist resim, Anadolu ağırlık ve ölçüleri, Kütahya çini ve seramikleri koleksiyonlarını görebilirsiniz. Genç sanatçıları destekleyen sergiler düzenleyen Pera Müzesi, çocuk öğrenme programlarıyla dikkat çekiyor.

PTT Müzesi

Fatih ilçesinde bulunan bu müzede 1840’ta başlayan posta hizmetlerinde kullanılan araç ve gereçler sergileniyor. Posta çantaları, posta kutuları, ilk telgraf hattı, manuel ve otomatik telefon santralleri, pul koleksiyonlarını müzede görebilirsiniz.

Karaca Arboretum Canlı Ağaç Müzesi

Hayrettin Karaca tarafından Yalova’da 13.5 hektar arazi üzerinde kurulan Karaca Arboretum, 7 bin civarında değişik bitki tür, alttür, varyete ve kültür formunu barındırıyor. Ziyaret amacıyla gelecek grup veya okullar randevu alınması koşuluyla Karaca Arboretum’u gezebiliyor.

İstanbul Modern Sanat Müzesi

Süreli ve sürekli sergi salonları, fotoğraf galerisi, kütüphane, sinema, kafe ve mağazasıyla kültürel faaliyetleri doyasıya yaşatıyor. Beyoğlu’ndaki geçici mekanında ziyaretçilerini ağırlayan Müze, ücretsiz eğitim programları ile de öğrencilerin uğrak yeri.

Cam ve Sanat Merkezi

Riva Deresi kıyısında kurulu olan Cam Ocağı’nda cam ile ilgili çalışmalara tanıklık ediyorsunuz. Cam Ocağı’nda her yaştan öğrencileri kapsayan okul gezileri, özel gösteriler, günlük, iki günlük ve iki haftalık atölye çalışmaları düzenleniyor. Çağdaş cam sanatının örneklerinin yer aldığı cam koleksiyonu da bulunuyor.

Uçurtma Müzesi

Üsküdar’daki Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi’nde, 28 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 adetlik farklı kültürlere ait geniş bir koleksiyon bulunuyor. Müzede, uçurtmaların yapımını öğrenmeniz mümkün.

İstanbul Kelebek Çiftliği

Botanik park içinde uçuşan tropikal kelebeklerin bulunduğu Kelebek Çiftliği’nde, çocuklarınızla birlikte hem kelebekleri tanıyıp hem de botanik parkın tadını çıkarabilirsiniz. Emekli öğretmen Çiğdem Ünlü tarafından Beykoz’da kurulan Kelebek Çiftliği, sizi kelebeklerin bir günlük hikayelerine ortak ediyor.

M. Rahmi Koç Müzesi

İstanbul Hasköy’deki müzede sanayi ve endüstrinin yanı sıra ulaşım, iletişim gibi teknik alanların tarihine tanıklık ediyorsunuz. Müzede her hafta sonu eğitim atölyeleri düzenleniyor. Katılımcı öğrencilerle her hafta farklı bir atölye çalışması yapılıyor.

Bursa Kent Müzesi

Eğitim çalışmalarıyla ön plana çıkan Bursa Kent Müzesi’nde Drama ile Dersler Müzede, Sokak Oyunları Şenliği ve Resim Yarışması gibi birçok organizasyon yer alıyor. Müze geleneksel ticari yaşamı yansıtan dekorları, altı Osmanlı padişahına ait balmumu heykelleri ve şehrin topografik maketi gibi materyallerle Bursa’nın 700 yıllık bir dönem boyunca yaşadığı değişim ve gelişimi gözler önüne seriyor.

İstanbul Oyuncak Müzesi

Sunay Akın tarafından kurulan müze, 40’ı aşkın ülkedeki antikacılardan ve açık artırmalardan sanatçının satın aldığı oyuncaklardan oluşuyor. İstanbul Kadıköy’de bulunan müzede her gün birbirinden farklı etkinlik ve eğitim programları düzenleniyor. Özellikle Tahta Oyuncak Boyama Atölyesi çocukların favorisi.

Masal Müzesi

Kartal Belediyesi tarafından açılan müze, dünya masalları ile başlayıp Türk masalları ve günümüz masallarına uzanan tarihi değerde oyuncak ve kitaplarla çocukları buluşturuyor. Sunay Akın’ın küratörlüğünü yaptığı Masal Müzesi’nde Hans Christian Andersen’in Türkiye’deki ilk ve tek heykelini görme fırsatını da yakalarsınız. Müze içinde, tiyatro sahnesi ve atölye çalışmalarının yapılacağı bir faaliyet alanı da var. Ayrıca çocuklar için pek çok masal etkinliği de veriliyor.